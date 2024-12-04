دبا الفجيرة تحتضن إجازة آلاف الزوار وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن

بعيداً عن زحام المدينة وصخبها، تهافت الآلاف على منطقتي العقة والفقيت في دبا الفجيرة، لقضاء إجازة عيد الاتحاد الـ 53، والاستمتاع بالجلوس بين أحضان الطبيعة ومشاهدة كافة مظاهر الاحتفال، التي سادت فيها مشاعر من الفخر والاعتزاز بالوطن وإنجازاته، وسط أجواء باردة مفعمة بالبهجة والمرح.

وتوشحت الخيام في منطقتي الفقيت والعقة بأعلام الإمارات، وتزينت بالتشكيلات الضوئية الملونة، التي تحاكي المكانة الكبيرة لعيد الاتحاد في قلوب الجميع، وتعبّر عن الفرح والفخر بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتحرص بلدية دبا الفجيرة على تنظيم عمليات التخييم في منطقة الفقيت السياحية وفق الإجراءات والاشتراطات التي تحافظ على الصحة العامة والسلامة البيئية والمظهر الحضاري للمنطقة للتمتع بالأجواء الرائعة في موسم الشتاء، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لرواد المكان.

وأفاد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن البلدية جهزت منطقة الفقيت بكافة الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى جاهزية فرق التفتيش في البلدية لتسهيل كافة احتياجات المخيّمين من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء، وتقديم خدمات عديدة للزوار والمخيمين.

وأوضح أن البلدية حددت اشتراطات خاصة بتصاريح التخييم في إطار تنظيمي وسعياً لتوفير سبل الراحة والترفيه للجميع أهمها عدم السماح للمرخص له الحصول على أكثر من تصريح ومنع تأجير الموقع أو التنازل عنه كما يُحظر استخدامه لغير النشاط المرخص له، بالإضافة لضرورة إزالة المخيم بعد انتهاء فترة التصريح.

وتقول أسرة راشد الشامسي، إنهم من عشاق التخييم في فصل الشتاء مع بداية اجازة الفصل الدراسي الأول التي تتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد في منطقة دبا.

وتجد عائلة محمد الكعبي من مدينة العين في منطقة دبا ملاذاً جيداً للعائلة، وسط طبيعتها المتنوعة التي تجمع بين بحرها وجبالها وأشجارها وتوفر مساحاتها الشاسعة فرصة لنصب الخيام الكبيرة.

شرطة الفجيرة

وحرصت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية وتركيزها على المناطق السياحية في الإمارة التي يكثر التوافد عليها أثناء إجازة عيد الاتحاد.