أبطال الاستجابة السريعة يسيطرون على حريق بكفاءة عالية

كرّم العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، عدداً من أبطال فرق الإطفاء والإنقاذ، تقديراً لجهودهم الميدانية وسرعة استجابتهم في التعامل مع حادث حريق اندلع في المنطقة الصناعية السادسة، وتمكنوا من السيطرة عليه بكفاءة ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الهيئة على تقدير الكفاءات الميدانية وتعزيز ثقافة التميز، حيث أشاد الشامسي بالأداء الاحترافي والتنسيق الفعّال بين الفرق، مؤكداً أن سرعة الاستجابة والجاهزية العالية شكّلتا عاملين حاسمين في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل حجم الأضرار.

وأكد أن منظومة الدفاع المدني في الشارقة تعتمد على كوادر مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف البلاغات الطارئة بكفاءة واحترافية، ويعكس مستوى التطور الذي تشهده خدمات الطوارئ في الإمارة. وأضاف أن روح المسؤولية والانضباط التي تحلّى بها أفراد الفريق كان لها دور بارز في إنهاء الحادث دون تسجيل تداعيات أكبر، مشيراً إلى أن مثل هذه النماذج المشرّفة تجسد التزام رجال الدفاع المدني برسالتهم الإنسانية والوطنية.