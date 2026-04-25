500 ألف درهم دعماً لصندوق الوقف المعرفي بجامعة الفجيرة

تلقى «صندوق الوقف المعرفي لجامعة الفجيرة» خلال شهر أبريل الجاري دعماً مالياً جديداً بانضمام بنك دبي الإسلامي إلى قائمة الداعمين، من خلال مساهمة بقيمة 500 ألف درهم، في خطوة تعزز مساعي الجامعة لتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم التعليم العالي وترسخ مفهوم الوقف كنموذج فاعل لاستدامة العملية التعليمية.

ويأتي هذا الدعم تأكيداً للدور المتنامي الذي يضطلع به الصندوق منذ إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي، كإحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة للبرامج الأكاديمية والبحثية والمجتمعية في الجامعة، ورافد أساسي لتمكين الطلبة وتطوير البيئة التعليمية.

وأكد ميرزا الصايغ، رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف بجامعة الفجيرة، أن هذا الدعم يجسد التزام المؤسسات الوطنية بدعم قطاع التعليم، مشيراً إلى أن الوقف يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستدامة العملية التعليمية، ونموذجاً حضارياً للاستثمار في الإنسان وبناء مجتمع المعرفة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم التعليم وتعزيز أثره المجتمعي، مثمناً دور بنك دبي الإسلامي في دعم المبادرات التعليمية وتمكين الأجيال القادمة من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية لافتاً إلى أن صندوق الوقف المعرفي يهدف إلى دعم المنظومة التعليمية في الجامعة وتعزيز استدامتها، من خلال توفير الموارد التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير مخرجاته، إلى جانب تقديم المنح الدراسية، ودعم الطلبة المتعثرين مالياً، وصرف العوائد بما يخدم العملية التعليمية ويعزز كفاءتها.

ويتيح الصندوق المجال لمساهمات الأفراد والمؤسسات داخل الدولة، سواء عبر التبرعات النقدية أو العقارية، أو من خلال الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، إضافة إلى المشاركة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، في تأكيد على حرص الجامعة على إشراك مختلف فئات المجتمع في دعم مسيرتها التعليمية والبحثية.