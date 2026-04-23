500 وظيفة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص برأس الخيمة

كشفت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، عن استهداف توظيف 500 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الجاري، ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية.

وأشارت الزعابي، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت عنوان «حوار حول رأس المال البشري»، إلى أن الدائرة حققت خلال العام الماضي نتائج تجاوزت المستهدف، حيث تم توظيف 400 مواطن ومواطنة مقابل هدف سابق بلغ 350 وظيفة، ما يعكس فاعلية السياسات المعتمدة والشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، ودور المبادرات النوعية في دعم استدامة التوطين.

وكشفت أن معرض «مسرعات التوطين» الذي يُنظم بالتعاون مع كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، يستهدف توفير 250 فرصة وظيفية لخريجي الكليات بمشاركة 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأكدت الزعابي أن الرؤية الخمسية لدائرة الموارد البشرية تنطلق من توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030 التي تضع الإنسان في صميم الأولويات الحكومية، مشيرة إلى أن التركيز ينصب على بناء منظومة متكاملة لإدارة وتطوير رأس المال البشري، قائمة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.

وأضافت أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تسريع التطوير المؤسسي وتحديث أدوات العمل الحكومي، من خلال مبادرات نوعية تستهدف التأهيل المستمر، وبناء المهارات، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يضمن استدامة الكفاءات ورفع إنتاجيتها.

وشددت على أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقتصر على التوظيف، بل يمتد إلى تطوير المسارات المهنية وتحسين جودة الحياة الوظيفية، بما يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

وأكدت أن المنظومة التعليمية تمثل شريكاً استراتيجياً في إعداد رأس المال البشري، من خلال تزويد الطلبة بالمهارات التقنية والشخصية اللازمة لوظائف المستقبل، مشيرة إلى أهمية التكامل بين التعليم وسوق العمل في تسريع التوطين.

كما لفتت مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة إلى أن برنامج «نافس» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أسهم في تطوير مفهوم التوطين في القطاع الخاص، عبر تحويله إلى منظومة تنموية متكاملة تتضمن التدريب والتأهيل والحوافز.

وأعلنت عن إطلاق برنامج «استعد» في يونيو المقبل، والذي يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل عبر التدريب المهني المكثف .