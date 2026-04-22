«تدرا»: 2000 مبتكر يشاركون في «هاكاثون الإمارات»

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» النسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات تحت شعار «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة»، مع تخصيص جوائز بقيمة 359 ألف درهم، وتوقعات بمشاركة أكثر من 2000 مبتكر هذا العام. ويعكس الحدث، الذي انطلق لأول مرة في عام 2018، تطور مكانته منصة وطنية تجمع المبتكرين من مختلف فئات المجتمع لتطوير حلول تقنية تدعم التحول الرقمي وتسهم في بناء مستقبل مستدام.

وتأتي هذه النسخة برؤية متجددة تركز على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق نتائج ملموسة تتجاوز مرحلة توليد الأفكار، وصولاً إلى ابتكار حلول ذات أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد.

و أكد ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة: يمثل هاكاثون الإمارات منصة وطنية رائدة تتجاوز حدود المنافسة التقليدية لتصبح بيئة متكاملة لصناعة الأثر الحقيقي، حيث نعمل من خلاله على تمكين العقول المبدعة وتحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة.

وقال محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: يواصل الهاكاثون يواصل دوره منصة وطنية للابتكار تدعم تطوير حلول عملية تسهم في التحول الرقمي وتعزز جودة الحياة. كما دعا الزرعوني المبتكرين إلى المشاركة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر حقيقي في المجتمع.

وأضاف إن نسخة هذا العام تشهد توظيفاً واسعاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الهاكاثون، بدءاً من تحليل التحديات، مروراً بتطوير الحلول، وصولاً إلى التقييم، بما يرفع كفاءة المخرجات ويسرّع الانتقال من الفكرة إلى التطبيق.

وأكدت أمل إسماعيل، مدير مشروع هاكاثون الإمارات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن إجمالي قيمة الجوائز المخصصة للفائزين في النسخة الحالية يصل إلى 359 ألف درهم، فيما من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركات 2000 مشارك هذا العام. وأوضحت أن هاكاثون الإمارات يمثل منصة وطنية لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الدولة.

فالمشاريع المتميزة ستحظى بفرص دعم عبر شراكات مع جهات تمويلية وبرامج متخصصة لتأسيس شركات ناشئة وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات وطنية، بما يعزز مساهمة الابتكار المحلي في الاقتصاد الوطني. سيقام هاكاثون الإمارات 2026 بنموذج متطور يركز على جودة المخرجات واستدامتها، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مسارين رئيسين.

يركز المسار الأول على رواد الأعمال (أصحاب الشركات الناشئة) الراغبين في تأسيس وتطوير شركات ناشئة، حيث سيحصل المشاركون على برنامج دعم متكامل لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء الهاكاثون، يتضمن الإرشاد والتوجيه، وتطوير نماذج الأعمال، وربط المشاريع بالمستثمرين، وصولاً إلى عرض المشاريع على نخبة من المستثمرين.

أما المسار الثاني، فيستهدف طلبة المدارس والجامعات وموظفي الجهات الحكومية من أصحاب الأفكار، ويهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية تسهم في معالجة التحديات الوطنية.