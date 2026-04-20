3.7 ملايين درهم مساعدات سكنية من «الشارقة الخيرية» في 3 أشهر

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن تقديم مساعدات سكنية بقيمة 3.7 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، استفادت منها 483 أسرة داخل الدولة. بلغت قيمة الدعم في شهر يناير 1.2 مليون درهم استفادت منها 155 حالة، فيما سجل شهر فبراير 1.1 مليون درهم بعدد 155 حالة، بينما ارتفع الدعم في شهر مارس إلى 1.3 مليون درهم شملت 173 حالة.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المساعدات السكنية تُعد من أكثر أوجه الدعم حساسية، لارتباطها المباشر بأمن الأسرة واستقرارها، موضحاً أن الجمعية تولي هذا الملف أولوية خاصة، انطلاقاً من إيمانها بأن المسكن يمثل الأساس لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث شملت المساعدات سداد متأخرات الإيجار للأسر المتعثرة، وتنفيذ أعمال صيانة وترميم للمنازل غير الصالحة، خاصة المتضررة من المنخفضات الجوية، إضافة إلى تأثيث منازل الأسر المحتاجة بالأثاث والأجهزة الأساسية، وتسديد متأخرات فواتير الخدمات الحيوية.