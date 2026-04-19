مزرعة مجتمعية نموذجية لتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في الحمرية

دشنت بلدية الحمرية، بالتعاون مع أهالي المنطقة، مزرعة مجتمعية نموذجية متكاملة، تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، في خطوة نوعية، تعكس توجهها نحو تعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ مفاهيم الزراعة المجتمعية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني ممارسات زراعية حديثة وآمنة.

ويأتي إطلاق المشروع دعماً للقطاع الزراعي، وترسيخ ثقافة الزراعة المنزلية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية.

وتشكل المزرعة نموذجاً عملياً، يعكس رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع واعٍ بيئياً، قادر على إنتاج جزء من احتياجاته الغذائية بطرق صحية ومسؤولة، كما تفتح المجال أمام الأهالي للمشاركة الفعلية في الأنشطة الزراعية، وتعزيز ارتباطهم بالممارسات المستدامة.

وتضم المزرعة مجموعة متكاملة من المكونات الإنتاجية، تشمل مساحات مخصصة لإنتاج الخضراوات، وزراعة أشجار الفاكهة، وإكثار نباتات الزينة المحلية، إلى جانب إنتاج عسل النحل الطبيعي، ووحدة متخصصة لتصنيع السماد العضوي من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، بما يعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري، ويحد من الهدر البيئي، كما تتضمن المزرعة مساحات مخصصة للزراعة الفردية، تتيح للأهالي فرصة المشاركة المباشرة في زراعة المحاصيل الموسمية، فضلاً عن تخصيص مناطق تعليمية لطلبة المدارس والجهات المجتمعية، بما يسهم في نشر الوعي البيئي، وتعزيز روح العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية في بيئة تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة.

ونجحت المزرعة في إنتاج باقة متنوعة من المحاصيل، التي تلائم البيئة المحلية، شملت أشجار الفاكهة مثل المانجا والتين واللوز والرمان والبابايا والليمون، إضافة إلى عدد من محاصيل الخضراوات مثل الطماطم والخيار والبصل بأنواعه والملفوف والبروكلي والخس والفلفل، إلى جانب إنتاج العسل الطبيعي، بما يعكس كفاءة التخطيط الزراعي، وحسن اختيار الأصناف المناسبة للمنطقة.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للشراكة الفاعلة بين البلدية والمجتمع، ويجسد حرص البلدية على تبني مبادرات نوعية، تسهم في تطوير القطاع الزراعي المحلي، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وقال، إن المزرعة لا تقتصر على كونها مشروعاً إنتاجياً، بل تمثل أيضاً منصة توعوية وتعليمية، تسهم في نشر ثقافة الزراعة المنزلية، وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن البلدية تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي، من خلال كوادرها المتخصصة، بالتعاون مع الأهالي من ذوي الخبرة، لضمان استدامة المشروع، وتوسيع نطاقه مستقبلاً.