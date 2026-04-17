3.2 ملايين درهم من «الشارقة الخيرية» دعماً للأسر المتعففة



أنفقت جمعية الشارقة الخيرية 3.2 ملايين درهم على هيئة مساعدات شهرية خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الفئات المستحقة وتمكينها من تلبية متطلبات الحياة الكريمة وتعزيز استقرارها المعيشي.



وأكد محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات الداخلية بالجمعية، أن هذه المساعدات استفاد منها 2276 حالة من كبار المواطنين والمرضى غير القادرين على العمل، إلى جانب فئات لا عائل لها مثل الأرامل والمطلقات، مشيراً إلى أن الدعم الشهري يمثل ركيزة أساسية في تمكين المستفيدين من تغطية احتياجاتهم المعيشية والإنفاق على أنفسهم وأسرهم بما يضمن لهم العيش الكريم.



وأوضح أن المستفيدين يندرجون ضمن الفئات المشمولة في مصارف الزكاة، لافتاً إلى أن توزيع المساعدات شمل مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بواقع 1620 حالة في المقر الرئيسي بمدينة الشارقة، و286 حالة في كلباء، و202 في خورفكان، و111 في الذيد، و51 في دبا الحصن، و6 حالات في المدام.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل دورها في مساندة الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، من خلال برامج مستدامة تستهدف تحسين جودة حياتهم.