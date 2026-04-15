20.5 مليون درهم إنفاق «الفجيرة الخيرية» في 3 أشهر

كشف معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن قيمة المدفوعات خلال الربع الأول من عام 2026 هي 20.542 مليون درهم، استفاد منها 11,659 مستفيداً، إلى جانب 107,463 مستفيداً من مشروع «حفظ النعمة»، في تأكيد على تنامي الأثر الإنساني للجمعية، واتساع نطاق عطائها.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجمعية، الذي عقد أمس، بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض الأداء السنوي للجمعية وخطط المرحلة المقبلة.

واطلع المجلس على أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية خلال عام 2025 حوالي 854,594 مستفيداً، والتي تحققت من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات الإنسانية، التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في تعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل الخيري المستدام.