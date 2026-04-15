«كشافة دبي» توزع 1000 علم على المنازل

نظمت مفوضية كشافة دبي مبادرة مجتمعية واسعة ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، تمثلت في توزيع 1000 علم الدولة على عدد من منازل الأحياء السكنية بإمارة دبي، وذلك بمشاركة ميدانية فاعلة من القادة والكشافين والمتطوعين.

وأكد اللواء عبدالرحمن رفيع، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، أن هذه المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم المواطنة الصالحة وترسيخ روح الاتحاد، مشيراً إلى أن «حملة فخورين بالإمارات» تمثل منصة مجتمعية هادفة لترجمة مشاعر الولاء والانتماء إلى ممارسات واقعية يشارك فيها مختلف أفراد المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب.

وأضاف أن الحركة الكشفية لطالما كانت ركيزة أساسية في بناء الشخصية الوطنية المتوازنة، لما تقدمه من برامج تربوية وتنموية تسهم في إعداد جيل واعٍ بقيمه ومسؤولياته تجاه وطنه.

موضحاً أن مثل هذه المبادرات تعزز حضور الكشافة كشريك فاعل في دعم التوجهات الوطنية وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي والتطوعي. من جانبه، أوضح الدكتور خليل رحمة، المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة من الكشافة بمختلف مراحلهم، إلى جانب عدد من القادة والمتطوعين، حيث تم تنفيذها بروح الفريق الواحد، وبمستوى عالٍ من الالتزام والمسؤولية.

وأضاف أن المفوضية حرصت على أن تكون هذه الفعالية ذات أثر مستدام، ليس فقط من خلال توزيع الأعلام، بل أيضاً عبر تعزيز الوعي لدى الكشافة بأهمية دورهم المجتمعي، وتنمية مهاراتهم القيادية والتنظيمية من خلال المشاركة الفعلية في مثل هذه المبادرات الوطنية.

وأكد رحمة أن «كشافة دبي تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين الشباب وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، بما يعزز من دورهم في خدمة المجتمع»، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها المفوضية على مدار العام، تماشياً مع توجهات الدولة في دعم العمل التطوعي وتعزيز التلاحم المجتمعي.