«نسائية دبي» تحتفي بدور صانعات الأجيال في خدمة الوطن

استضافت جمعية النهضة النسائية بدبي، فرع الخوانيج، عدداً من كبيرات المواطنات من الأمهات الإماراتيات، في مجلس الخوانيج بدبي، في لقاء مجتمعي حمل رسائل الوفاء والعرفان لصانعات الأجيال، وسلط الضوء على مكانة هذه الفئة ودورها المحوري في بناء الأجيال وترسيخ القيم الوطنية.

جاء اللقاء تأكيداً على أهمية الأمهات باعتبارهن الركيزة الأساسية في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية، حيث تبادل الحضور الأحاديث التي عكست عمق التجربة الإماراتية في التلاحم الأسري والمجتمعي، والدور الذي تضطلع به الأم في غرس قيم الانتماء والولاء للوطن.

وخلال اللقاء، عبّرت الوالدة خصيبة الدهماني عن سعادتها بهذه المبادرة، مؤكدة أن هذا اللقاء يعيد لنا ذكريات جميلة، ويؤكد أن دور الأم الإماراتية سيظل حاضراً في بناء الأجيال، وقالت: «نحن فخورات بما وصلت إليه دولتنا بفضل قيادتها الحكيمة».

نهج أصيل

من جانبها، قالت الوالدة فاطمة علي رضا إن ما تحظى به المرأة الإماراتية من تقدير هو امتداد لنهج أصيل، معبّرة عن شعورها بالفخر لما نراه من اهتمام بالأسرة والأم، وهذا الدعم يمنحنا الثقة بأن أبناءنا في أيدٍ أمينة، ومستقبلهم مشرق.

بدورها أكدت الوالدة جميلة المحيربي أن اللقاء يعكس قيم الوفاء والتقدير، مشيرة إلى أن الأم هي الأساس في تربية الأجيال، وما نراه اليوم من إنجازات هو ثمرة تربية قائمة على القيم والانتماء للوطن بفضل قيادة حكيمة.

ترابط اجتماعي

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة ميثاء الهاملي أن مثل هذه المبادرات تعزز الترابط المجتمعي، قائلة: «الاهتمام بكبيرات المواطنات يعكس وعي المجتمع بأهمية الخبرة والتجربة، ويؤكد أن دور المرأة يمتد عبر الأجيال في دعم مسيرة التنمية».

وقالت الوالدة عوشة محمد علي إن هذا اللقاء يجسد روح الأسرة الواحدة، لافتة إلى أننا نعيش في وطن يحتضن الجميع، ونفخر بأننا جزء من هذا المجتمع المتماسك الذي يقوم على المحبة والولاء.

من جهتها، أعربت وداد بوشنين عن اعتزازها بالمشاركة، مشيرة إلى أن ما تقدمه الدولة من دعم للأم والأسرة يعكس رؤية إنسانية متكاملة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

شريك أساسي

كما أشارت الوالدة أمينة لكشري إلى أن الأمهات كن ولا يزلن شريكاً أساسياً في مسيرة البناء، وقالت: «ربينا أبناءنا على حب الوطن، واليوم نرى ثمار هذا الحب في إنجازات الدولة واستقرارها».

وأضافت الوالدة عوشة السويدي أن شعور الفخر بالانتماء للإمارات يتجدد في مثل هذه اللقاءات، مؤكدة أن الإمارات أعطتنا الكثير، وواجبنا أن نغرس هذا الحب في نفوس الأجيال القادمة.

وقالت الوالدة فاطمة تقي إن الأمن والاستقرار الذي تنعم به الدولة هو نعمة كبيرة، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار لم يأتِ من فراغ، بل بفضل القيادة الحكيمة وجهود المخلصين من أبناء الوطن.

كما عبّرت الوالدة رحيمة البلوشي عن امتنانها، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة على هذا الاهتمام، داعية المولى عز وجل أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان.

حجر الأساس

وأكدت الوالدة عائشة الفلاسي أن دور الأم سيظل حجر الأساس في المجتمع، حيث تقول: «الأم هي من تصنع الأجيال، وبفضلها يستمر الوطن قوياً ومتماسكاً».

ورفعت الأمهات أسمى آيات الدعاء لجنود الوطن من القوات المسلحة الإماراتية، تقديراً لجهودهم في حماية الدولة وصون مكتسباتها، سائلات الله أن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.