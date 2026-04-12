خليفة السليس: العلم مصدر إلهام يومي

قال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية (سيرا)، إن رفع علم دولة الإمارات على مبنى المؤسسة يجسد عمق الانتماء والولاء للوطن، ويعكس حضور العلم الدائم في وجدان كل من يعمل تحت رايته، باعتباره رمزاً للوحدة والعزة والمسيرة الوطنية التي تجمع الجميع تحت سقف دولة واحدة.

وأشار إلى أن علم الدولة ليس مجرد راية تُرفع، بل هو مصدر إلهام يومي، يستحضر قيم التضحية والإنجاز، ويجسد ما وصلت إليه الدولة من مكانة رائدة في الأمن والأمان والاستقرار، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها.

وأوضح أن ما أثبتته الإمارات عبر مختلف المواقف هو أنها وطن يقوم على التلاحم الحقيقي، حيث شكّل المواطنون والمقيمون نموذجاً حياً لمعنى «الجسد الواحد»، في مشهد يعكس عمق الانتماء وروح المسؤولية المشتركة، خاصة في ظل ما توفره الدولة من رعاية واهتمام شامل لكل من يعيش على أرضها. وشدد على أن علمنا سيبقى رمزاً يجمع القلوب، ودافعاً لمواصلة العمل والعطاء.