ملتقى لـ«نماء» يبحث ترسيخ دور مجالس المرأة في صياغة سياسات داخلية أكثر توازناً

نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة «ملتقى مجالس المرأة» في الشارقة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز دور هذه المجالس وتحويلها إلى أدوات مؤسسية أكثر تأثيراً في بيئات العمل وصناعة القرار.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن مبادرة «ارتقاء»، ليؤكد توجه المؤسسات نحو تبني نماذج عملية تدعم تمكين المرأة، عبر تبادل الخبرات واستعراض تجارب ناجحة أسهمت في تطوير بيئات العمل وتعزيز الشمولية المؤسسية.ويهدف الملتقى إلى ترسيخ دور مجالس المرأة كمنصات فاعلة تسهم في صياغة سياسات داخلية أكثر توازناً واستدامة، بما يواكب التوجهات الوطنية في دعم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.

ويركز الملتقى على الانتقال من مفهوم التمكين التقليدي إلى تمكين نوعي يرتبط مباشرة بصناعة القرار، من خلال توفير أدوات عملية تتيح للمؤسسات تطوير سياساتها، وفتح آفاق أوسع أمام المرأة للوصول إلى مواقع قيادية.ويتناول الملتقى عدداً من المحاور التي تعكس تطور دور مجالس المرأة في الدولة.