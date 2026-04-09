«مدني الشارقة» يدعو إلى صيانة معدات الإطفاء لتجنب المخالفات

جددت هيئة الشارقة للدفاع المدني تأكيدها أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث التي قد تنتج عن الإهمال أو التقصير في تطبيق الاشتراطات الوقائية داخل المنشآت. وأوضحت الهيئة أن الالتزام اليومي بمعايير السلامة، وفي مقدمتها التأكد من جاهزية معدات الإطفاء وصيانتها الدورية، يسهم في تقليل المخاطر ويعزز سرعة الاستجابة عند وقوع أي طارئ، مشيرة إلى أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى مخالفات تصل إلى إغلاق المنشآت، فضلاً عن تعريض الأرواح والممتلكات للخطر. وأكدت أن طفايات الحريق تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث.