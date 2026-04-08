«الإنذارات الذكية وفق الموقع» نهج إماراتي يعكس أولوية الإنسان وسلامته

مواطنون: وعي المجتمع واستجابته يدعمان كفاءة منظومة السلامة ويضاعفان أثرها في حماية الأرواح

تواصل دولة الإمارات توظيف أحدث الحلول التقنية لتعزيز منظومة السلامة العامة، من خلال استخدام نظام الإنذارات الهاتفية المعتمدة على الموقع الجغرافي، الذي يتيح تنبيه الأفراد المتواجدين في مواقع محددة عند وجود مستجدات أو ظروف تستدعي الحيطة والحذر، وذلك في إطار حرص الدولة الدائم على أمن وسلامة قاطنيها.

ويؤكد هذا النهج أن سلامة الإنسان تأتي في صدارة أولويات دولة الإمارات، حيث يتم تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، تقوم على الوقاية والتوعية قبل وقوع المخاطر.

وأعرب عدد من المواطنين والمواطنات عن إشادتهم بمنظومة الإنذارات الهاتفية المعتمدة على الموقع الجغرافي التي تطبقها الدولة، مؤكدين أنها تعكس اهتمام الدولة بسلامة السكان وراحتهم، وتسهم في تعزيز الطمأنينة خلال حالات الطوارئ، عبر توجيه التنبيهات بدقة إلى المتواجدين في المواقع المحددة.

كما شددوا على أهمية وعي الأفراد والتزامهم بالتعامل الجاد مع هذه التنبيهات، باعتبارها مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم جهود السلامة العامة.

المواطنة فاطمة السويدي أكدت أن هذه المنظومة تمثل نموذجاً متقدماً في إدارة التواصل، وتجعلنا نشعر بأن هناك متابعة دقيقة وحرصاً حقيقياً على سلامتنا، والأهم أنها لا تُرسل للجميع بشكل عام، بل فقط لمن يتواجدون في المنطقة المعنية، وهذا يعكس تنظيماً ووعياً كبيرين.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد خدمة تقنية، بل رسالة واضحة من الدولة بأن الإنسان وسلامته أولوية، وتعكس رؤية الإمارات في استثمار التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة السلامة والجاهزية الدائمة لمواجهة أي طارئ.

وترى سندية الزيودي أن منظومة الإنذارات الهاتفية المعتمدة على الموقع الجغرافي في الإمارات تعد نموذجاً متقدماً يعكس حرص الدولة على سلامة الإنسان قبل كل شيء، ويُجسّد نهجها الاستباقي في إدارة الأزمات والطوارئ.

وقالت: هذا النظام يوفّر تنبيهات دقيقة وفورية تصل إلى الأفراد في المكان والوقت المناسبين، مما يعزز شعورهم بالأمان ويتيح لهم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة قبل وقوع أي خطر محتمل، ولا شك أن سرعة وصول المعلومات في مثل هذه الحالات قد تحدث فرقاً كبيراً بين الوقاية من الضرر أو حصوله.

وأضافت: من وجهة نظري، لا تكمن أهمية المنظومة فقط في وجودها، بل في مدى وعي الأفراد والتزامهم بالاستجابة لهذه التنبيهات بجدية، فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، بل يجب أن يقابلها وعي مسؤول ومشاركة فعالة من المجتمع لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

خطوة ذكية

ووصف المواطن فهد الحساني نظام الإنذارات الهاتفية المعتمد على الموقع الجغرافي، بخطوة ذكية ورائدة في تعزيز منظومة السلامة العامة، ويؤكد التزام الدولة بتوظيف أحدث الحلول التقنية لحماية الإنسان في كل الظروف.

وأوضح أن المنظومة تتيح إرسال تنبيهات دقيقة وفورية إلى الأشخاص المتواجدين في مناطق محددة عند وقوع أي طارئ، سواء كان متعلقاً بالظروف الجوية أو أي أحداث غير متوقعة تستدعي الحذر.

وهذا المستوى من الدقة والسرعة يضمن القدرة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وقوع المخاطر، مما يقلل من احتمال الإصابات أو الأضرار. كما قال:

لا يقتصر نجاح هذا النظام على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب وعياً مجتمعياً والتزاماً حقيقياً من الأفراد بالاستجابة لهذه التنبيهات، فالتعاون بين الجهات المختصة والمجتمع هو ما يجعل هذه المبادرات فعالة وذات أثر ملموس.

أما المواطن سيف سالم فأشار إلى أن هذه التقنية تعكس جاهزية الدولة في التعامل مع مختلف الظروف، مؤكداً أن الإنذارات وفق الموقع تعطي إحساساً بالأمان، وتؤكد أن الجهات المعنية حاضرة وتتابع، ولا تصدر أي تنبيه إلا عند الحاجة وفي المكان الصحيح.

بدوره، يرى المواطن طاهر الحفيتي أن المنظومة تسهم في تقليل القلق ونشر الوعي، وهذه التنبيهات تجعلنا على اطلاع بما يحدث حولنا من دون تهويل أو إرباك، وهي دليل على أن سلامة الإنسان أولوية، وأن الدولة تستخدم التكنولوجيا بشكل ذكي ومدروس.

ويجمع المواطنون على أن منظومة الإنذارات الهاتفية وفق الموقع تمثل نموذجاً متقدماً في إدارة السلامة العامة، وتجسد نهج الإمارات الاستباقي القائم على الوقاية، والدقة، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان أولاً، لتظهر حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على بناء مجتمع آمن ومستعد دائماً لمواجهة الطوارئ.