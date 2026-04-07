«دبي للتمكين» يعزز الاستقلال المالي لـ 3000 مواطن

كشفت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، عن نجاح برنامج «دبي للتمكين» في دعم وتمكين نحو 3000 مواطن وظيفياً خلال السنوات الثلاث الماضية (2023–2025)، ما أسهم في تحقيق استقلالهم المالي عبر حصولهم على فرص عمل مناسبة. وأوضحت أن «دبي للتمكين» يقوم على مسارين رئيسيين متكاملين، يشملان التمكين الوظيفي عبر توفير فرص عمل مناسبة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في مختلف القطاعات، والتمكين الاقتصادي من خلال دعم المبادرات التي تعزز الاستقلال المالي وتفتح آفاقاً جديدة للمستفيدين في سوق العمل.

وأشارت الشامسي إلى أن نجاح البرنامج يرتكز على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتةً إلى أهمية الشراكات مع جهات مثل مجلس تنمية الموارد البشرية، التي تسهم بدور محوري في توفير فرص العمل وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز من تنافسيتها في سوق العمل.

وقالت: تبرز أهمية برنامج «دبي للتمكين» ومثيلاته من المبادرات الوطنية في دورها المحوري في تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال نقلهم من دائرة الاعتماد إلى فضاء الاستقلال والإنتاج، بما يرسخ شعور الأمان الاقتصادي ويمنح الأفراد القدرة على التخطيط لمستقبلهم بثقة. وأضافت أن أثر هذه البرامج لا يقتصر على الجانب الفردي فحسب، بل يمتد ليشمل الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، إذ يسهم الاستقرار المالي في تقليل الضغوط الحياتية وتعزيز التماسك الأسري وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي، ويكتسب هذا الدور أهمية مضاعفة في ظل إعلان 2026 «عام الأسرة».