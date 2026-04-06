«وزارة الصحة»: خدمات التبرع بالأعضاء وزراعتها أولوية خلال الأزمات

عممت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الجهات الصحية المعنية بخدمات التبرع بالأعضاء وزراعتها، حزمة إجراءات تضمن استمرارية هذه الخدمات خلال الظروف الاستثنائية، مؤكدة تصنيفها ضمن الخدمات السريرية الأساسية والمنقذة للحياة ذات الأولوية خلال الأزمات.

وأكدت الوزارة توحيد إجراءات إدراج المرضى والمتابعة والإبلاغ عن زراعة الأعضاء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «حياة»، من خلال إدراج المرضى الموجودين على قوائم الانتظار لدى مراكز زراعة الأعضاء عبر المنصة، والالتزام بإدراج بيانات متلقي زراعة الأعضاء بعد عمليات الزراعة ومتابعة حالاتهم الطبية بعد الزراعة حصرياً عبر منصة «حياة»، بما يحقق توحيد الإجراءات الوطنية، ويضمن دقة البيانات وكفاءة الرقابة وجودة الرعاية الصحية، مشددة على إلغاء العمل بالتقارير اليدوية وملفات الإكسل الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتباراً من سريان التعميم.

وألزمت الوزارة وحدات العناية المركزة بتطبيق الإرشادات الوطنية الصادرة بتحديد المتبرعين المحتملين وإحالتهم، والالتزام ببروتوكولات تحديد الوفاة الدماغية المعتمدة، والإخطار الإلزامي والفوري بجميع حالات المتبرعين المحتملين إلى مركز العمليات.

وأوضحت أن على إدارات المنشآت الصحية توفير الكوادر الكافية من فرق العناية المركزة ومنسقي التبرع وزراعة الأعضاء وتدريبهم، وتفعيل مسارات تصعيد داخلية واضحة خلال الظروف الطارئة، وضمان استمرارية التواصل مع فريق عمليات المركز الوطني على مدار الساعة.

تدابير

وشددت الوزارة كذلك على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التنظيمية والطبية اللازمة المتعلقة بعمليات التبرع واستئصال الأعضاء، بما يشمل الالتزام بالمعايير الصحية والبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الأعضاء والمحافظة على جودتها وقابليتها للزراعة، والتأكد من تطبيق إجراءات الحفظ والتعبئة والنقل وفق الأطر المعتمدة، بما يحد من أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة الأعضاء أو تؤدي إلى انتقال العدوى أو الإضرار بسلامة المتلقين أثناء عمليات النقل. ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز جاهزية النظام الوطني للتبرع بالأعضاء، تشمل برامج تدريب متخصصة لفرق العناية المركزة ومنسقي الزراعة، فيما يستمر مركز العمليات التابع للمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء في العمل على مدار الساعة لتنسيق وإدارة جميع حالات إحالة المتبرعين المحتملة على مستوى الدولة.