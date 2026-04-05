«اكتفاء» ترفع إنتاج الألبان إلى 300 ألف لتر يومياً بحلول 2029

أكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء)، أن المؤسسة تعمل حالياً بكامل طاقتها التشغيلية، مسخّرة جميع مواردها لتلبية احتياجات السوق المحلي، في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح أن إنتاج الألبان بلغ حالياً نحو 130 ألف لتر يومياً، مع خطط تصاعدية للوصول إلى 300 ألف لتر يومياً بحلول عام 2029، بما يسهم في خدمة أكثر من مليون شخص داخل الدولة.

وأشار الطنيجي إلى أن منتجات «اكتفاء» العضوية تُعد الأقل سعراً مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وكشف عن طرح منتج جديد موجّه لفئة الرياضيين يتمثل في «حليب البروتين»، بنسبة بروتين طبيعية تصل إلى 43 %، مقارنة بـ34 % في المنتجات المتوفرة حالياً في الأسواق، مؤكداً خلو المنتج من أي إضافات صناعية، ما يجعله خياراً صحياً متقدماً. وأضاف أن خطط التوسع تشمل إطلاق منتج «الزبادي اليوناني»، إلى جانب العمل على إنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الأجبان والزبدة والسمن، فضلاً عن منتجات غذائية أخرى مثل الكاتشب ومعجون الطماطم ومربى الفواكه.

وبيّن أن جميع مدخلات الإنتاج يتم زراعتها وتصنيعها ضمن منظومة «اكتفاء»، في نموذج متكامل يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، ويرفع جودة المنتج النهائي وقيمته الغذائية، بما يدعم توجهات الشارقة في تحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام.