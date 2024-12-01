فرجان دبي بـ«روح البحر» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53 على شاطئ جميرا

احتفلت مبادرة «فرجان دبي» المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي، بعيد الاتحاد الـ 53 ضمن أجواء مليئة بالفخر والانتماء، وشهدت الفرجان نشاطات مميزة أظهرت روح الاتحاد، وأكدت القيم الوطنية العريقة التي تمثل الأساس الراسخ لمسيرة الدولة نحو مستقبل مشرق.

وعكس الحدث عمق التراث الإماراتي ورسالته الإنسانية الجامعة، ما جعل من الاحتفال مناسبة للتعبير عن الامتنان للآباء المؤسسين وتجديد العهد بمواصلة مسيرة العطاء والازدهار، وقد تضمن مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الجديدة، بدأت باحتفالية استمرت ثلاثة أيام على شاطئ جميرا، وتميز بإضافة أنشطة نوعية تسلط الضوء على الابتكار والتراث، مع التركيز على تعزيز الوعي بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة، وتستمر الفعاليات حتى الـ 4 من ديسمبر الجاري في أحياء دبي، مثل «جميرا» و«الخوانيج»، لتوفر فرصة فريدة للتفاعل الاجتماعي في أجواء حافلة بالبهجة والفخر الوطني.

وقالت علياء الشملان، مدير مؤسسة «فرجان دبي»: إن فعالية «الدانة»، التي تقام للموسم الثاني على شاطئ جميرا، تأخذ طابع «التراث البحري»، حيث يتم استعراض الحرف الشعبية المختلفة وورش عمل متنوعة، بالإضافة إلى العروض الشعبية، وكلها مستوحاة من البيئة البحرية.

حرف تراثية

وأضافت الشملان: «تقام الفعالية برعاية موانئ دبي العالمية وهيئة الطرق والمواصلات وبنك الإمارات دبي الوطني، ونستعرض من خلالها عدداً من الحرف التراثية مثل السمّاك (النوخذة)، الذي يشرح للضيوف أنواع السمك المختلفة في بحر جميرا، بجانب استعراض الأدوات التراثية القديمة المتعلقة بالبحر.

كما يشمل الحدث الخبّازات، اللاتي يحتلن جزءاً مهماً من فعاليتنا، والحنّاية، فضلاً عن معرض فني مستوحى من روح البحر والدانة».

وأكدت الشملان أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 يشهد مبادرات تسلّط الضوء على أهمية التراث الإماراتي، مع التركيز على تعزيز القيم المجتمعية التي تربط الماضي بالحاضر وتدفع باتجاه مستقبل مستدام ومشرق لدولة الإمارات، مضيفة أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية تعكس عمق انتمائنا لوطننا وهويتنا الإماراتية، مؤكدة حرصهم من خلال الفعاليات على تعزيز قيم التراث والتلاحم المجتمعي، وربط الأجيال بتاريخهم العريق.

وتسعى «فرجان دبي» من خلال هذه الاحتفالات إلى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء بين أفراد المجتمع، عبر أنشطة تسلط الضوء على التراث الإماراتي الأصيل، وتبرز الموروث الثقافي الذي يجمع الأجيال ويعزز الروابط المجتمعية، حيث تعد هذه الفعاليات منصة حيوية للتفاعل بين أهالي الفرجان، لتجسد روح الاتحاد التي قامت عليها دولة الإمارات، وتؤكد أهمية التلاحم الاجتماعي في بناء مجتمع مترابط ومتماسك.. تأتي مبادرات «فرجان دبي» انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لمئويتها القادمة، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع يسوده الرفاه والتقدم، مع المحافظة على التراث والقيم الوطنية، ومن خلال هذه الفعاليات، تسعى «فرجان دبي» إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأصالة والانطلاق نحو المستقبل، بما يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للابتكار والتلاحم المجتمعي.

قيم التكافل

وتهدف «فرجان دبي» إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء، من خلال 4 محاور رئيسية هي تمكين جميع فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع ومساعدة القطاع الخاص لخلق مشاريع وبرامج دعم مجتمعي، ومحور العمل على برامج مخصصة لدعم المجتمع من «فرجان دبي».