«عجمان التطوعي» يشارك في استقبال الحجاج ضمن أجواء روحانية ووجدانية

شارك فريق عجمان التطوعي مع عدد من الجهات والهيئات في استقبال وفود الحجاج في مطار دبي الدولي، يوم الخميس الماضي، ضمن إطلاقه لمبادرة «أهلاً وسهلاً بضيوف الرحمن»، حيث وصل الحجاج إلى أرض الوطن بسلامة الله تعالى ورعايته، بعد أن أتموا فريضة الحج. وحرص أعضاء وعضوات الفريق على استقبالهم وسط أجواء من الفرح، إضافة إلى توزيع الورود والهدايا التذكارية وتقديم واجب الضيافة.

وفي هذا الإطار قال محمد حمد بن دلوان، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي: «سعدنا بكوننا من الفرق التطوعية، التي بادرت بالتنسيق المسبق مع الجهة المنظمة والمعنية في مطار دبي الدولي لاستقبال وفود الحجاج، ضمن مبادرة «أهلاً وسهلاً بضيوف الرحمن»، وذلك بعد أدائهم لفريضة الحج، سائلين الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مؤكداً أن حرص الفريق على استقبال وفود الحجاج يأتي تجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة على تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، وتعد امتداداً للتقاليد الإماراتية العريقة، التي تتوارثها الأجيال في تكريم الحجاج والاحتفاء بهم.

ولفت بن دلوان إلى أن الاستقبال في مطار دبي الدولي يعكس فعلياً مدى تطور منظومة خدمات المطار، ومرونة بنيته التحتية، واحترافية كوادره العاملة، والتي أثبتت قدرتها على مواكبة المناسبات الموسمية ذات الكثافة، بما يرسخ مكانة المطار بصفته وجهة رائدة في مجال السفر الإقليمي والدولي.