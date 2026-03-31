4 خطوات لمنع اختراق كاميرات المراقبة المنزلية

حذرت شرطة دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» من المخاطر الأمنية المرتبطة بكاميرات المراقبة المنزلية غير المؤمّنة بالشكل الصحيح، مؤكدتين أن هذه الأجهزة قد تتحول من وسيلة للحماية إلى منفذ للاختراق وانتهاك الخصوصية إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت شرطة دبي، في سياق جهودها التوعوية لتعزيز السلامة الإلكترونية، أن كاميرات المراقبة المنزلية التي وُجدت أساساً لتوفير الحماية قد تصبح هدفاً سهلاً للهجمات السيبرانية عند إهمال تأمينها.

مشيرة إلى أن الثغرات الأمنية قد تتيح للمتسللين الوصول إليها، وانتهاك خصوصية المستخدمين، بل واستخدامها أحياناً كنقطة دخول إلى الشبكة المنزلية.

وبيّنت أن الهجمات الإلكترونية تبدأ غالباً من ثغرات بسيطة، مثل استخدام كلمات مرور ضعيفة، أو إبقاء الإعدادات مكشوفة على الإنترنت، أو إهمال تحديث البرامج والأنظمة، ما يمنح المهاجمين مع مرور الوقت فرصة لاستغلال هذه الثغرات والوصول إلى النظام. كما لفتت إلى وجود مؤشرات تستوجب الانتباه، من بينها تغيّر الإعدادات من دون علم المستخدم، أو رصد نشاط غير معتاد في النظام.

وأكدت شرطة دبي أن حماية كاميرات المراقبة تتطلب 4 خطوات تبدأ بخطوات أساسية تشمل تغيير كلمة المرور الافتراضية، وتفعيل التحقق الثنائي، وتحديث البرامج والأنظمة بشكل مستمر، وتقييد الوصول غير الضروري، مشددة على أن الأمن السيبراني يبدأ بالوعي، وأن تأمين الكاميرات يضمن بقاءها وسيلة للحماية لا منفذاً للاختراق.

من جهتها، أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن أنظمة المراقبة غير المؤمّنة قد تشكل خطراً مباشراً على المنازل والمؤسسات، إذ قد يؤدي اختراقها إلى كشف الأنشطة الحساسة ونقاط الدخول والتفاصيل التشغيلية، ما يستدعي التعامل مع أمن هذه الأنظمة بشكل استباقي.

وأوضحت المؤسسة أن الحماية الفعالة تبدأ بحصر جميع الكاميرات والأجهزة المتصلة بالشبكة والتأكد من أنها معروفة ومعتمدة.

وأفادت المؤسسة بأن لديها أكثر من 22 ألف نظام أمني معتمد في القطاعات الحيوية بالإمارة ويشمل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار المتصلة بها، و9000 نظام أمني في المنشآت السكنية لتوفير الحماية على مدار الساعة.