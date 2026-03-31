نادي سيدات الشارقة يعزز وعي المرأة بمحاضرات تفاعلية

نظّم نادي سيدات الشارقة سلسلة من المحاضرات التوعوية التفاعلية، التي جمعت بين البعدين الروحي والصحي، في إطار برامج تثقيفية تسعى إلى ترسيخ التوازن في حياة المرأة، ودعم دورها المحوري في الأسرة والمجتمع.

شهدت الفعاليات تقديم محاضرة دينية بعنوان «قُل للمؤمنات»، قدّمتها الواعظة منى طارش، حيث تناولت مكانة المرأة في الإسلام، مستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، مع استعراض نماذج مشرقة لنساء كان لهن أثر إيجابي في مجتمعاتهن، بما يعزز مفاهيم الوعي والمسؤولية والتمكين.

وفي الجانب الصحي، قدّمت اختصاصية التغذية، د. عبير القصير، محاضرة بعنوان «تغذيتك الصحية»، استعرضت خلالها أفضل الممارسات الغذائية، وقدّمت إرشادات عملية لصيام صحي ومتوازن، بما يسهم في الوقاية من المشكلات الصحية، وتحسين جودة الحياة.

ولتعزيز الأثر التطبيقي، تضمن البرنامج ورشة تفاعلية، أتاحت للمشاركات تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات اليومية، وتحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات واقعية، في تجربة تعليمية تفاعلية، تعزز من استدامة المعرفة.

وفي هذا السياق، أكدت أميرة العامري رئيس قسم الفعاليات في نادي سيدات الشارقة، أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية النادي لتعزيز الوعي الشامل لدى المرأة، قائلة: «نسعى من خلال هذه البرامج إلى ترسيخ القيم الروحية والصحية والاجتماعية، وإبراز الدور الملهم للمرأة، بما يعزز قدرتها على التفاعل الإيجابي مع مسؤولياتها، ويسهم في بناء مجتمع متماسك ومثقف».

ويأتي تنظيم هذه البرامج في إطار رسالة نادي سيدات الشارقة، الذي يُعد إحدى مؤسسات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، ويواصل دوره كمنصة رائدة لتمكين المرأة، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تجمع بين التوعية والتثقيف والترفيه، ضمن بيئة آمنة وملهمة، تلبي تطلعات السيدات والأطفال في الإمارة.