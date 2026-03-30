الأسواق الشعبية في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية تستقطب آلاف الزوار

تشهد الأسواق الشعبية في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام إقبالاً كثيفاً من آلاف الزوار والسياح من مختلف إمارات الدولة، تزامناً مع الأجواء الباردة التي أعقبت هطول الأمطار الغزيرة، التي حولت المشهد الطبيعي إلى لوحات خلابة جذبت عشاق الطبيعة والباحثين عن الأجواء الشتوية المميزة.

وتصدّر سوق الجمعة، وسوق شيص، وسوق مسافي قائمة الوجهات الأكثر جذباً للزوار، لما تتميز به من مواقع فريدة تتوسط السلاسل الجبلية، وتحيط بها المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي ازدادت جمالاً بعد جريان الأودية وتدفق السيول، ما جعلها متنفساً طبيعياً ومقصداً سياحياً للعائلات في موسم الأمطار.

وأعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بالأجواء الاستثنائية التي تشهدها هذه المناطق، مؤكدين أن الجمع بين الطبيعة الجبلية والمناخ البارد والأسواق المفتوحة يمنح تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتسوق، حيث تزخر هذه الأسواق بتنوع كبير من المنتجات المحلية، تشمل الفواكه والخضار الطازجة، والعسل، والمنتجات الشعبية، إضافة إلى المأكولات التي يقبل عليها الزوار.

من جانبهم، أشار أصحاب المحال والمتاجر إلى أن موسم الأمطار يسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة الإقبال على الأسواق الشعبية، لافتين إلى أن هذه الفترة تشهد ذروة في عدد الزوار، خصوصاً العائلات ومحبي الرحلات، حيث يزداد الإقبال بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرين إلى أن الزوار يفضلون التسوق في الهواء الطلق وسط الطبيعة الجبلية مقارنة بالأسواق المغلقة.

وتعكس هذه الحركة النشطة المكانة التي باتت تحتلها الأسواق الشعبية في الفجيرة ومدن الشرقية كوجهات سياحية طبيعية، تجمع بين عبق التراث وروعة المشهد الطبيعي، وتسهم في دعم السياحة الداخلية وتعزيز الاقتصاد المحلي، لا سيما خلال مواسم الأمطار التي تحول المنطقة إلى لوحة طبيعية نابضة بالحياة.