«نسائية دبي» توسع دعمها المجتمعي بخدمات مجانية على مدار الساعة

في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة، واصلت جمعية النهضة النسائية بدبي أداء دورها المجتمعي الرائد من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والخدمات الهادفة إلى دعم مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الأسر والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، في إطار حرصها على تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم التضامن.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، مشيرة إلى أن الجمعية تحرص على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم المجتمع وتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على مثل هذه الظروف.

وقالت: «نؤمن في جمعية النهضة النسائية بدبي بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل تمتد لتشمل المبادرة والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع، عبر برامج نوعية تسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والأسري، وتدعم جهود الدولة في الحفاظ على سلامة المجتمع ورفاهيته».

وأضافت أن الجمعية فعلت دورها مؤسسة ذات نفع عام من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة، ترتكز على دعم الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي، بالتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يعكس نموذجاً متقدماً للعمل المؤسسي المتكامل في مواجهة التحديات.

وفي السياق ذاته، أوضحت لولوة أحمد، القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والاستشارات في الجمعية، أن الإدارة أطلقت خدمة الاستشارات المجانية عبر خط ساخن يعمل على مدار الساعة، ويأتي ذلك استجابة مباشرة لاحتياجات المجتمع في هذه المرحلة، حيث يشارك في تقديمها نخبة من المستشارين المتخصصين في مجالات نفسية وأسرية واجتماعية متعددة.

وأشارت إلى أن الخدمة شهدت تفاعلاً لافتاً منذ انطلاقها، حيث استقبلت الجمعية نحو 500 اتصال خلال أسبوعين، ما يعكس حجم الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي والاستشاري في أوقات الأزمات.

وأضافت: «نحرص من خلال هذه المبادرة على تقديم استشارات مهنية موثوقة تسهم في مساندة الأفراد والأسر، وتمكينهم من التعامل الإيجابي مع التحديات، بما يعزز جودة حياتهم ويحد من الآثار السلبية المحتملة».

وثمنت الجهود المتميزة لإدارة التدريب والاستشارات والدور الإنساني النبيل الذي يقوم به المستشارون المشاركون في المبادرة، الذين يجسدون بروح عطائهم وتطوعهم أسمى معاني المسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني في صورة مشرفة تعكس حرص الجميع على خدمة الوطن وتعزيز استقراره.