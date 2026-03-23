بلدية «حمرية» الشارقة تهدي وروداً لزوار الحدائق

نظّمت بلدية الحمرية مبادرة مجتمعية بمناسبة عيد الفطر المبارك، تمثّلت في توزيع الورود على زوار منطقة الحمرية في الحدائق والمتنزهات، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة إلى نفوس أفراد المجتمع وتعزيز قيم التواصل الإنساني خلال أيام العيد.

وشهدت المبادرة حضوراً لافتاً من الأهالي والزوار الذين توافدوا إلى مرافق الحمرية وشواطئها، حيث استقبلتهم فرق البلدية بالورود وتبادلت معهم التهاني والتبريكات، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفرح والسعادة، تعكس الصورة الحضارية لإمارة الشارقة وحرصها الدائم على إسعاد المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن نهج بلدية الحمرية في تفعيل دورها المجتمعي، وعدم الاكتفاء بالجوانب البلدية والتنظيمية، بل التوسع في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، ولا سيما خلال المناسبات والأعياد التي تحمل في طياتها قيماً راسخة في التراحم والتسامح.

كما تعكس الفعالية توجهات إمارة الشارقة في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، انسجاماً مع رؤية قيادتها الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم بالاستقرار والسعادة.

وأعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أن توزيع الورود يجسد اهتمام الجهات الحكومية بمشاركة المجتمع أفراحه، ويسهم في تعزيز مشاعر الانتماء والتقدير بين أفراده.

من جانبه، أكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن مبادرة توزيع الورود على زوار الحمرية بمناسبة عيد الفطر المبارك تجسد نهج إمارة الشارقة في تعزيز القيم المجتمعية وترسيخ معاني التلاحم والتواصل.

وقال: «نحرص في بلدية الحمرية على أن تكون الأعياد، وفي مقدمتها عيد الفطر المبارك، مناسبة لتعزيز أواصر المحبة والتواصل مع أفراد المجتمع، ومشاركتهم أفراحهم، حيث تمثل هذه المبادرات رسالة إنسانية تعكس روح الإمارات القائمة على العطاء والتسامح».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تنفذها البلدية على مدار العام، انطلاقاً من التزامها بدورها في إسعاد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، وحرصها على أن تبقى الحمرية وجهة نابضة بالحياة تعكس القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي». وأكد استمرار البلدية في إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، وتدعم رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع متكامل تسوده السعادة والاستقرار.