شيخة المنصوري: الأم خط الدفاع الأول عن استقرار أبنائها

أكدت شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن يوم الأم يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية، حيث تتصاعد التحديات الإنسانية وتلقي بظلالها على الأسر، لتبرز الأم أكثر من أي وقت مضى خط الدفاع الأول عن استقرار أبنائها، وحمايتهم نفسياً ومعنوياً.

وثمنت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربة منزل»، معتبرة أن هذا التحول يعكس مدى تقدير القيادة الرشيدة للأم بوصفها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل.