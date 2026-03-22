العين تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ثقافية وترفيهية وتجارب سياحية متكاملة

استقبلت منطقة العين عيد الفطر السعيد بأجواء احتفالية مميزة، تنوعت بين الفعاليات العائلية والمهرجانات الفنية والعروض التراثية، إلى جانب باقة من الوجهات السياحية التي تلبي اهتمامات الزوار الراغبين في استكشاف ثقافة المدينة والاستمتاع بطبيعتها الخضراء.

كما ازدانت مراكز التسوق والوجهات الترفيهية بالأضواء والتصاميم الاحتفالية التي حملت عبارات التهنئة بالعيد، في مشهد عكس أجواء الفرح التي عمّت المدينة، حيث حرص المواطنون والمقيمون والزوار على استثمار هذه المناسبة بزيارة أبرز المعالم السياحية والمرافق الترفيهية والفنادق التي أعدت برامج خاصة، لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والراحة.

وفي الجانب الثقافي، نظم متحف العين مجموعة من الفعاليات التي استعرضت التراث الإماراتي، من خلال عروض تقليدية وتجارب سردية مستوحاة من الموروث الشعبي.

وشملت الفعاليات «عيالة العيد»، وجلسات «مجالس الحكايات» التي قدمت قصصاً تراثية، إلى جانب توزيع «عيدية المتحف» على الزوار، وتنظيم أنشطة تفاعلية مثل التصوير الفوري ضمن «إطار الذكريات»، ما أضفى طابعاً تفاعلياً على تجربة الزوار.

وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «غايته العين» في مركز أدنيك العين، وتستمر حتى 27 مارس 2026، مقدمة برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية ومناطق الألعاب، ومسرح رئيسي يحتضن عروض الفنون الأدائية والتراثية.

وتبرز العين خلال عطلة العيد كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة والتراث، حيث توفر خيارات متعددة تشمل جبل حفيت، والمبزرة الخضراء، وسفاري العين، إلى جانب واحات العين.

وفي الإطار ذاته، يقدّم مركز واحة العين تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة والمرافق المجتمعية، ضمن بيئة تحافظ على الطابع العمراني والتراثي للمنطقة.