بريق الذهب يجذب المتسوقين في الشارقة

مع حلول عيد الفطر المبارك، تحولت إمارة الشارقة إلى لوحة حيوية تعج بالحركة والبهجة، حيث تنبض الأسواق بالمتسوقين، فيما تحتضن الحدائق والمتنزهات العائلات الباحثة عن قضاء أوقات مميزة في أجواء العيد، في مشهد يعكس عمق العادات وروح التلاحم المجتمعي.

وأكد عبدالله بدر عبدالله، مدير إدارة الاتصال الحكومي في بلدية مدينة الشارقة، جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار خلال أيام العيد، مشيراً إلى توفير مختلف المرافق والخدمات التي تضمن تجربة ترفيهية متكاملة وسط الطبيعة، خصوصاً مع ما تضمه من مساحات خضراء ومناطق ألعاب مخصصة للأطفال.

مرونة أكبر

وأوضح أن عدداً من الوجهات الرئيسية، مثل متنزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة، تستقبل الزوار يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة صباحاً، فيما تفتح بقية الحدائق أبوابها على فترتين صباحية ومسائية، بما يتيح مرونة أكبر للعائلات للاستمتاع بأجواء العيد.

تنوّع المنتجات

وعلى صعيد متصل، تشهد الأسواق الشعبية، وفي مقدمتها سوق الشارقة القديم ومنطقة الغوير، إقبالاً كثيفاً من المتسوقين، حيث تنشط حركة البيع في محال الملابس والعطور والبخور والهدايا، مدفوعة بتنوع المنتجات والأسعار التي تلبي مختلف الأذواق، ما يجعلها وجهة رئيسية لمستلزمات العيد بطابع تراثي مميز.

وفي السوق المركزي بالشارقة، يواصل الذهب تألقه كأحد أبرز مظاهر التسوق خلال العيد، إذ تشهد محال المشغولات الذهبية حركة نشيطة، مع تزايد الإقبال على شراء الهدايا، خصوصاً القطع الخفيفة والأطقم العصرية التي تحظى بإقبال واسع.

وأشار البائع أحمد المنصوري إلى أن العروض الترويجية والمنتجات الجديدة في المراكز التجارية تسهم في تنشيط الحركة الشرائية، لافتاً إلى أن اقتناء الذهب والملابس الجديدة يشكل جزءاً أساسياً من فرحة العيد لدى الكثير من الأسر.

من جهة أخرى، يشهد سوق الجبيل نشاطاً ملحوظاً، مع توافد المتسوقين لشراء احتياجاتهم من الفواكه والخضروات الطازجة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، في ظل وفرة المنتجات وتنوعها لتلبية متطلبات موائد العيد.

عروض وتخفيضات

كما تسجل المراكز التجارية حضوراً لافتاً للزوار، مدفوعة بالعروض والتخفيضات التي تقدمها، ما يوفر تجربة تسوق متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه في بيئة عائلية جاذبة.

وعبّر عدد من المتسوقين عن سعادتهم بهذه الأجواء، حيث قال فارس شاكر بيتنجاني: إن الإقبال الكبير يعكس حيوية المجتمع في دولة الإمارات، متمنياً دوام الأمن والاستقرار، ومؤكداً أن التسوق قبل العيد أصبح تقليداً سنوياً تحرص عليه العائلات، خصوصاً مع تنوع الخيارات وزيادة الإقبال على الملابس الجديدة والمشغولات الذهبية.

وتعكس هذه المشاهد المتكاملة، من الأسواق إلى الحدائق، صورة حية لمدينة تحتفي بالعيد بكل تفاصيله، حيث تمتزج فرحة التسوق ببهجة اللقاءات العائلية، في أجواء تترجم قيم التآلف والفرح التي تميز هذه المناسبة.