155 أسرة تصلها فوالة العيد من «جمعية الإمارات للسرطان»

أكد الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، أن مبادرة «فوالة العيد» التي أطلقتها الجمعية تهدف إلى توفير فوالة العيد وتقديمها لمرضى السرطان وأسرهم، ومشاركتهم فرحة العيد.

حيث وصلت لـ155 أسرة فوالة العيد من «جمعية الإمارات للسرطان» مشيراً إلى أن هذه المبادرة النبيلة تأتي جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم ومساندة هؤلاء الأشخاص في مواجهة التحديات الصحية التي يواجهونها، وتخفيف العبء عن كاهلهم.جودة الحياةوقال:

«تحرص الجمعية على تعزيز جودة حياة مرضى السرطان، والناجين وعائلاتهم، فمن خلال هذه المبادرات يتم تقديم نموذج للأمل بضرورة قهر المرض، إلى جانب قدرة مريض السرطان على مواصلة حياته كثقافة مجتمعية سائدة».

بهجةأما الدكتور آدم البلوشي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان فأوضح أن مبادرة «فوالة العيد» تسهم في رسم بهجة وفرحة العيد على وجوه مرضى السرطان وذويهم ورفع الروح المعنوية لهم. وكثيرة هي المبادرات التي تنظمها وتطلقها جمعية الإمارات للسرطان في المجتمع الإماراتي، لتحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في تعميق روح التضامن ومؤازرة مرضى السرطان وذويهم خلال مراحل العلاج، وتعزيز روحهم المعنوية.