«الهلال الأحمر» تطلق باقة عيد الفطر داخلياً وخارجياً

انطلقت برامج ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شهر رمضان المبارك، وهي أكثر تميزاً ومواكبة للتطور الكمي والكيفي الذي تشهده أنشطة الهيئة في مجالات العمل الإنساني كافة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها ومساندة الخيرين والمحسنين، واجتهاد طاقم عمل الهيئة في الوقت ذاته على تعزيز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في أعمالها الإنسانية والخيرية.

وتجدر الإشارة إلى إطلاق الهيئة مؤخراً باقة من المبادرات الخيرية التي تُعنى بعيد الفطر السعيد محلياً وخارجياً، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وفي هذا الإطار حرص سالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي، على التواجد ميدانياً برفقة نخبة من المتطوعين وأسر الأطفال، للإشراف المباشر على اختيار وشراء مستلزمات «براعم الهلال» من كسوة العيد والهدايا، في مشهد إنساني يعكس عمق الاهتمام بإدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز روح المشاركة والعطاء.

كما نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مركز دبي بالتعاون مع البنك العربي فعالية كسوة العيد للأيتام، وقام مدير المركز وموظفو ومتطوعو المركز بأخذ كسوه العيد وتوزيع الهدايا للأطفال بهدف إدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم مما كان له الأثر الكبير في فرحه الأطفال لاستقبال العيد.

كما نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز دبي مبادرة «زكاة الفطر»، حيث تم توزيع الزكاة على المستحقين من روّاد مسجد الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم، وذلك في إطار حرص الهيئة على إيصال الزكاة لمستحقيها قبل عيد الفطر المبارك.

ونظم الهلال الأحمر الإماراتي بمركز عجمان، بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، فعالية «كسوة العيد» المخصصة لبراعم الهلال، وتهدف هذه المبادرة إلى إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، ومشاركتهم أجواء عيد الفطر. ونفّذ مركز الهيئة برأس الخيمة مبادرة كسوة العيد لبراعم الهلال الأحمر، حيث تم إسعاد البراعم بتوفير كسوة العيد لهم.

وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز الشارقة بتكريم العمال العاملين في المركز تقديراً لجهودهم المبذولة وعطائهم المستمر في خدمة العمل الإنساني.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين مبادرة «تباشير العيد» بالتعاون مع بيت محمد بن خليفة.

وبتنفيذ من سفارة الدولة في مانيلا ودعم من الهلال الأحمر الإماراتي، تم تسليم مشروعي «زكاة الفطر» و«كسوة العيد» لعام 2026 للأسر المتعففة في الفلبين، لضمان استقبالهم العيد بفرحة وسرور.

كما تم توزيع مشروع «كسوة العيد» لعام 1447هـ / 2026م في جزر القمر، تأتي هذه المبادرة الإنسانية بتنفيذ من سفارة الدولة، وبدعم وتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.

ونفذت قنصلية دولة الإمارات في باكستان، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع «زكاة الفطر» لمساندة الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.