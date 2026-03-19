4600 رحلة للحافلات بين مدن الشارقة خلال عطلة العيد

تستبق هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة زحام عيد الفطر بخطة تشغيلية محكمة، ترسم ملامح شبكة نقل مرنة وسريعة، تستوعب تدفقات المسافرين بين مدن الإمارة والمناطق المجاورة، عبر تنفيذ 4600 رحلة خلال أربعة أيام، في واحدة من أوسع عمليات التشغيل الموسمية، التي تشهدها الإمارة.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، أن الجاهزية بلغت ذروتها مع اعتماد منظومة متكاملة، تركز على الانسيابية والموثوقية.

مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تقديم تجربة تنقل سلسة وآمنة، تواكب الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد، خصوصاً في اليومين الأول والثاني.

وتتحول وتيرة الحركة خلال العيد إلى نمط متسارع، حيث جرى تقليص زمن التقاطر إلى 5 دقائق فقط في أوقات الذروة، مقارنة بـ45 دقيقة في الأيام الاعتيادية، في خطوة نوعية تقلل زمن الانتظار، وتضمن تدفقاً مستمراً للحافلات، بما يعزز من كفاءة الخدمة، ويمنح الركاب تجربة أكثر راحة وسرعة.

ولضمان استيعاب الأعداد المتزايدة دفعت الهيئة بـ155 حافلة حديثة، خضعت لصيانة وفحوصات شاملة، وجرى توزيعها وفق دراسات ميدانية دقيقة للمسارات الأكثر طلباً، ما يضمن حضوراً دائماً في المحطات الحيوية دون تأخير.

ورفعت الهيئة من وتيرة العمل الميداني عبر تعزيز الكوادر وتكثيف المناوبات، للإشراف المباشر على حركة الحافلات وتنظيم تدفق الركاب، مع توفير الدعم الفوري للمسافرين داخل المحطات، وفي مقدمتها محطة الجبيل، التي تعمل من 3:45 فجراً حتى 1:30 بعد منتصف الليل، لتغطي مختلف أوقات التنقل.