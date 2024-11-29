تكريم مشروع حفظ النعمة لجمعية الفجيرة الخيرية

شاركت جمعية الفجيرة الخيرية في المؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وضمن فعاليات المؤتمر تم تكريم سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، على جهود الجمعية ومبادراتها المتميزة في مجال حفظ النعم.

وأكد سعيد الرقباني أن المؤتمر يأتي متزامناً مع عام الاستدامة الإماراتي للعام الثاني على التوالي، مثمناً الدور الرائد لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في طرح المبادرات التي تتسم دائماً بالتميز والريادة في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية والعمل الإنساني.

وأضاف الرقباني أن مشروع حفظ النعمة الذي تنفذه الجمعية في الفجيرة بدأ بفكرة مستنيرة ودعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدأت الجمعية في تنفيذه عام 2004، ووزع المشروع 8 ملايين وجبة طعام على الفئات المحتاجة، منذ التأسيس وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري، ويهدف إلى نشر ثقافة الترشيد وحفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الأسر.

وأكد أن «حفظ النعمة» أحد المشاريع الرائدة في الجمعية، وهو منتشر في كل مناطق الفجيرة ويواصل تطوره، والقصد منه نشر ثقافة الترشيد وحفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الأسر وتشجيعهم على المحافظة على البيئة من خلال تدوير الفائض عن الحاجة بطريقة صحية بعيداً عن الهدر والإسراف، وغرس ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، وحفظ الموارد الغذائية والاستفادة منها على أفضل وجه.