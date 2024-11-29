«التوطين» تضبط 12509 منشآت مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة

نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين 563 ألفاً و619 زيارة تفتيش على مؤسسات وشركات القطاع الخاص منذ بداية العام، أسفرت عن مخالفة 12 ألفاً و509 منشآت لعدم التزامها باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، وتنبيه وإنذار 36 ألفاً و598 منشأة بأهمية الالتزام باشتراطات العمل والسلامة المهنية.

وأوضحت الوزارة أن زيارات تفتيش العمل التي يقوم بها مفتشو الوزارة تستهدف غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام بها كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات، وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وكفاءة الأداء، بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع التفتيش يعمل على ضبط وتقييم الوقائع التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقيام بالحملات التفتيشية بأنواعها وفقاً لبرامج زمنية محددة، وبما يحقق المراجعة المستمرة لمدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية، كما يختص بالتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وذكرت الوزارة أن الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة مسؤولية تقع على طرفي التعاقد، حيث يلزم صاحب العمل بالحفاظ على سلامة العمل ووقايتهم من خلال تحقيق العديد من الاشتراطات منها توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع قنوات تواصل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وهي مركز اتصال الوزارة 600590000، وتطبيق الوزارة الذكي MOHRE UAE من خلال خدمة إضافة بلاغ مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والموقع الإلكتروني للوزارة عبر خدمة «إضافة بلاغ» من خلال صفحة «الخدمات» ، وأخيراً صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.