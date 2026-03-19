«كيتوب» حل ذكي ييسر لكبار المواطنين وأصحاب الهمم إدارة العقارات عن بعد

حيث تبرز خدمة «كيتوب» التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة مبادرة «بروة»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، كأحد الحلول الذكية التي تعزز سلامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفر لهم وسيلة آمنة وميسرة لإدارة شؤونهم العقارية دون الحاجة إلى التنقل أو الحضور الشخصي.
سهولة وسلاسة
حيث تتيح لهم إنجاز مختلف المعاملات العقارية من أي مكان، بما في ذلك إدارة الممتلكات، ومتابعة البيانات، وإتمام الإجراءات بسهولة وسلاسة عبر منصة رقمية متكاملة.
كما تتيح المنصة للمستفيدين الاطلاع المستمر على تفاصيل ممتلكاتهم واتخاذ القرارات المناسبة.
وفي إطار تعزيز الشمولية الرقمية، تراعي الخدمة سهولة الاستخدام من خلال واجهات مبسطة وخيارات متعددة تناسب مختلف القدرات، ومدعمة بتقنيات تحاكي أصحاب الهمم، ما يسهم في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من استخدام المنصة باستقلالية وراحة.
استقلالية واندماج
حيث تسهم في تعزيز شعور هذه الفئات بالاستقلالية والاندماج في المجتمع الرقمي، وتمنحهم القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون الاعتماد على الآخرين، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم واستقرارهم.
وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تطوير خدمات استباقية تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتدعم جودة الحياة، لا سيما لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتعزيز استقلاليتهم في إدارة شؤونهم الخاصة.