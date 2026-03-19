إقبال كبير على محال الحلويات لشراء «فوالة العيد»

تشهد محال الحلويات والشوكولاتة في شتى إمارات الدولة عموماً، ومنطقة العين بشكل خاص، حركة تجارية نشيطة مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

حيث تتنافس المحال على تقديم أرقى أنواع الحلويات والمكسرات التي تزين موائد العيد في البيوت، إذ قررت تلك المحال زيادة ساعات العمل بهدف تلبية طلبات الزبائن اليومية، وتجهيز تشكيلات متنوعة تلفت الأنظار.

وأكد عدد من المواطنات المستهلكات على أن هذه الحركة في الأسواق على شراء الحلويات بمختلف أنواعها، تعتبر جزءاً أساسياً وجميلاً من تقاليد عيد الفطر السعيد في الإمارات.

كما يزيد الإقبال خلال عيد الفطر أيضاً على شراء الحلوى العُمانية، التي تنافس أيضاً أنواع الحلويات الشرقية على موائد العيد، حيث تعد من معالم وكرم الضيافة، وترتبط بالاحتفال في المناسبات السعيدة.

وقالت الدكتورة عدوه الهاجري: «تهتم الأسر الإماراتية بفوالة العيد التي تشتمل على الحلويات باختلاف أنواعها.

وفي المقابل تتنافس المحال بعرض وتوفير الأنواع المختلفة من الحلويات والمكسرات التي تلبي احتياجات وأذواق جميع الزبائن الذين يقبلون على الشراء للترحيب بالضيوف في العيد».

وأوضحت غوية البادي أن محال الحلويات بشكل عام تشهد حالة من الانتعاش والازدحام خلال هذه الفترة، إلا أن هذه الاستعدادات تأخذ منحى آخر عندما تقترب المناسبات والأعياد. وأضافت: «أحب الأجواء ما قبل حلول العيد.

حيث نرى الناس تتوجه للأسواق وخاصة محال الحلويات لشراء حلويات العيد، حيث لا تخلو المنازل في صباح كل يوم عيد من سفرة الضيافة المليئة بشتى أنواع وأصناف الحلويات والمأكولات الشعبية لاستقبال الضيوف والمهنئين بحلول العيد».

وأشارت زينب صابر إلى أن محال الحلويات تشهد فعلياً إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الشراء في فترة المناسبات كعيد الفطر المبارك. وأكدت على أنه لا تزال الحلويات الشرقية تأخذ نصيباً كبيراً من المبيعات.

كما أنها من أهم المنتجات التي تحرص الأسر على شرائها في الأعياد باعتبارها من المأكولات التي تقدّم للضيوف فور وصولهم للتعبير عن فرحتهم بزيارة المهنئين بالعيد السعيد.

شعارات جميلة

وقالت منى بن شيبان المهيري: «تعجبني المحال التي تعتمد على تزيين الحلويات بشعارات جميلة مثل، عساكم من عواده، وعيدكم مبارك، وذلك احتفالاً بقدوم عيد الفطر.

ومن جانب آخر تفضل العديد من الأسر تقديم أرقى أنواع الحلويات لضيوفهم في مجالس العيد، لا سيما وأن الحلويات بأنواعها اللذيذة أصبحت من الأشياء المرتبطة بالعيد ارتباطاً وثيقاً.

وقد يتزايد الإقبال على شرائها قبل العيد مباشرة، وهي الفترة التي يحب الناس خلالها تجهيز احتياجاتهم ولوازم العيد».

من جانب آخر أكد عدد من الباعة في بعض محال الحلويات بأن الأسعار مستقرة ومناسبة ولم تختلف، والقيمة تعتمد على كمية الحلويات الشوكولاته وطريقة تقديمها، في مقابل عرض العديد من أنواع الحلويات اللذيذة والمكسرات.

كما يتم أيضاً عرض كميات كبيرة من الحلويات الشرقية، ومختلف أنواع الشوكولاته بسبب زيادة الطلب عليها.

وتشهد محال الحلوى العمانية في ليلة العيد إقبالاً شديداً، حيث تعد طبقاً مميزاً وحاضراً في المناسبات لا سيما موسم الأعياد، وهي تعبر عن كرم مائدة العيد في منطقة الخليج العربي عموماً.