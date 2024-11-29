دبي لرعاية النساء والأطفال: 97 % نسبة التعامل مع بلاغات الأطفال خلال 20 ثانية

أكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة تلقي المؤسسة أكثر من 10800 اتصال العام الماضي، عبر خط المساندة «800111» وتعاملها بشكل فوري مع المكالمات، حيث بلغت نسبة الرد 97 % خلال 20 ثانية فقط.

وأكدت المنصوري لـ«البيان» أن نسبة الوعي لدى الجمهور والأطفال بأهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة ضد الأطفال، يشهد تحسناً تدريجياً، لمسته المؤسسة بناء على رصدها للمكالمات والحالات الواردة إلى خط المساندة، ما يؤكد النتائج الإيجابية لحملات التوعية المكثفة التي تنظمها المؤسسة.

وأشارت إلى أن هناك حاجة مستمرة وملحة لتعزيز ثقافة التوعية بأهمية الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة ضد الأطفال. وقالت إن هناك 11 علامة ومؤشراً تنم عن معاناة الطفل من سوء المعاملة هي، الاكتئاب، القلق، الخجل، الشعور بالذنب، الإدمان، العزلة والانسحاب، الخوف، العدوانية والاندفاع، ووجود كدمات في الجسم، واضطرابات في النوم والشهية، وتدني المستوى الأكاديمي والتعليمي.

وأضافت المنصوري أن العنف ضد الأطفال قد لا يترك أية علامات ظاهرة على جسدهم ، ولكنه حتماً يترك آثاراً طويلة المدى على صحتهم النفسية مما يترتب عليه التأخر في عملية التعافي من الصدمة. وأكدت أن المؤسسة توفر خط مساندة الطفل لكافة المقيمين، طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، للإبلاغ عن حالات الإساءة ضد الأطفال، كما توفر استجابة مهنية عالية المستوى للجميع.