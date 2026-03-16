218.8 ألف مستفيد من حملات رمضان في جمعية الفجيرة الخيرية



اختتمت جمعية الفجيرة الخيرية حملتها الرمضانية لهذا العام، تحت شعار «الباقيات الصالحات»، محققة أثراً إنسانياً واسعاً، استفاد منه 218,807 مستفيدين، إلى جانب تنفيذ مشروع كسوة العيد لـ 243 طفلاً يتيماً، إدخالاً للفرحة إلى قلوبهم في أيام العيد، وفي إطار دعم بيوت الله، قامت الجمعية بفرش وصيانة 62 مسجداً في مختلف مناطق الإمارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالفجيرة، جاء ذلك ضمن حزمة متكاملة من المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك.



وتوجه معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمهما ورعايتهما المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة.