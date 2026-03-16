80 طفلاً في مبادرة «سقيا الخير» بالفجيرة

بمشاركة أكثر من 80 طفلاً من أبناء الموظفين وأفراد المجتمع، نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة «سقيا الخير» تزامناً مع «يوم الطفل الإماراتي»، الذي يوافق 15 مارس، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ سلوك الرحمة والرفق بالحيوان لدى الأطفال، وإحياء العادات الإماراتية الأصيلة المرتبطة بسقيا الطيور خلال فصل الصيف.

وهدفت المبادرة إلى توعية الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على الكائنات الحية، وتشجيعهم على ممارسة السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة المحيطة بهم، من خلال إشراك الأطفال وأسرهم في أنشطة تطوعية ومجتمعية تسهم في تنمية روح المسؤولية والعطاء، وتعزز القيم التي شكلت جزءاً أصيلاً من إرث المجتمع الإماراتي.

3 مراحل

وتضمنت مبادرة «سقيا الخير» ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بتنظيم نشاط تطوعي لتجهيز صناديق وأواني سقيا الطيور بمشاركة موظفي المؤسسة وأبنائهم، إلى جانب عدد من أطفال المجتمع، حيث شارك الأطفال بشكل مباشر في عمليات التجهيز والإعداد. وشملت المرحلة الثانية توزيع صناديق سقيا الطيور في الطرق العامة وعدد من المنازل، إضافة إلى توزيعها على الموظفين والمتعاملين مع المؤسسة.

أما المرحلة الثالثة، فتمثلت في تحفيز الأطفال وأسرهم على المشاركة الفاعلة من خلال صناعة محتوى إعلامي إبداعي بصوت الطفل الإماراتي، بهدف نشر الوعي المجتمعي وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة عادة سقيا الطيور، باعتبارها سلوكاً إنسانياً يعكس قيم الرحمة والتكافل.

وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المبادرة تعكس حرص المؤسسة على ترسيخ القيم الإنسانية في نفوس الأطفال، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في غرس هذه المبادئ.