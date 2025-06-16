12464 مواطناً ومقيماً وظفتهم الحكومة الاتحادية من 2021 إلى 2024

أفاد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، حول نسبة تنفيذ ميزانية الوظائف الشاغرة للفترة المالية 2021 إلى 2024 والمرتبطة بالميزانية العامة للاتحاد، توظيف 12 ألفاً و464 مواطناً وغير مواطن في الوزارات والجهات الحكومية.

إجراءات

وبحسب التقرير الذي عرض خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الأربعاء الماضي فإن عام 2021 شهد إجراءات تعيين طالت 1902 موظف، منهم 961 مواطناً و941 غير مواطن، ليرتفع عدد المعينين في العام التالي 2022 إلى 2953 موظفاً، بينهم 1458 مواطناً، و1495 غير مواطن.

وبحسب الأرقام الإحصائية، فقد بلغ إجمالي عدد المعينين في عام 2023، 3638 موظفاً منهم 1910 موظفين مواطنين، و1728 موظفاً غير مواطن، في الوقت الذي سجل فيه عام 2024 الماضي، تعيين 3 آلاف و971 موظفاً بينهم 2214 موظفاً مواطناً و1757 موظفاً غير مواطن.

مصروفات

ولفت التقرير إلى أن ميزانية الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية 2024 استحدثت 6200 وظيفة شاغرة في الوزارات والجهات الحكومية. وبحسب التقرير فإن إجمالي المصروفات الفعلية لرواتب وأجور موظفي الحكومة الاتحادية، زاد بواقع مليار و100 مليون درهم بالمقارنة مع العام 2023، حيث ارتفع من 22.9 مليار درهم في عام 2023 إلى 24 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024.