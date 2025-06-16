مركز دبي للتبرع بالدم يجمع 65 ألف وحدة دم مركزة في 2024

أفادت الدكتورة مي رؤوف، الرئيس والمدير الطبي لمركز التبرع بالدم في «دبي الصحية»، أن مركز التبرع بالدم جمع خلال العام الماضي نحو 65 ألف وحدة دم مركزة، و10 آلاف وحدة صفائح دموية، بالإضافة إلى 15 ألف وحدة بلازما، ما يعكس نمواً مستمراً في عدد الوحدات التي يتم توفيرها لمرضى الإمارة.

وقالت في تصريحات خاصة تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم: إن المركز يسجل أكثر من 306058 متبرعاً مسجلاً في نظامه الإلكتروني، من بينهم 70 ألف متبرع جديد تم تسجيلهم خلال عام 2024 فقط، في مؤشر واضح إلى التوسع المستمر في قاعدة المتبرعين وتعزيز ثقافة التبرع في المجتمع.

وأردفت: إن 70 % من وحدات الدم التي يتم جمعها تأتي عبر الحافلات المتنقلة وحملات التبرع الخارجية، حيث يركز المركز على الوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة والجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم في توفير كميات أكبر من الدم ومكوناته بشكل مستمر. كما أشارت إلى أن المركز نفذ خلال عام 2024 نحو 800 حملة ميدانية للتبرع بالدم، لتوسيع قاعدة المتبرعين وتلبية الطلب المتزايد على الدم ومكوناته.

تزايد ملموس

وأفادت الدكتورة بأن نسبة المتبرعين من فئة الشباب بين المسجلين شهدت تزايداً ملموساً، حيث شكلت خلال العام 2024 نحو 41.7% من إجمالي المتبرعين، مؤكدة أن المركز يركز على هذه الفئة العمرية ضمن استراتيجيته لجعل التبرع بالدم جزءاً من أسلوب الحياة الصحية للشباب.

وأوضحت أن إدخال الخدمات الذكية كان من أبرز الإنجازات التي حققها المركز خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير التطبيق الذكي «دمي» المتوفر على الهواتف المحمولة كجزء من خدمات دبي الصحية الذكية. وقالت: إن التطبيق يسمح للمتبرعين بالتسجيل المسبق، وتعبئة الاستبانة الصحية قبل وصولهم، والحصول على بطاقة المتبرع إلكترونياً، إضافة إلى مراجعة معلومات التبرعات السابقة وربطها بالملف الصحي الموحد.

طلب مستمر

وأشارت إلى أن التبرع بالدم يسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين، وخاصة في حالات النزف الشديد والعمليات الجراحية وأمراض الدم الخبيثة، ومرضى الثلاسيميا الذين يعتمد علاجهم على نقل الدم المتكرر.