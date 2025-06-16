حملات الوقاية من الإنهاك الحراري تستهدف توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة

تهدف حملات التوعية بالإنهاك والإجهاد الحراري، التي أطلقتها العديد من الجهات في الدولة إلى رفع أعلى معايير السلامة المهنية للعمال، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية، خلال أشهر الصيف الحارة، والحرص في الوقت ذاته على وقاية العمال من الإجهاد الحراري، علاوة على تأكيد التزام المؤسسات بتطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة.

وأكد عدد من المتخصصين لـ«البيان» أن حملات الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض تسهم في انخفاض نسبة الإصابات الناتجة عن موجات الحر في الدولة، وتسهم أيضاً في بناء ثقافة صحية في المجتمع، وتشجع على السلوكيات الصحية السليمة بين أفراده، من خلال ما توفره من معلومات وإرشادات توعوية وإجراءات وقائية.

تكثيف حملات

وقال الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية: «ينبغي تكثيف حملات التوعية بالإجهاد والإنهاك الحراري، فهي تهدف إلى المساهمة في توعية العمال بمعايير السلامة، وكيفية التغلب على الحرارة المرتفعة، والالتزام بتطبيق «حظر العمل خلال فترة الظهيرة»، وتأمين الحماية لهم، حيث سيسهم كل ذلك في تحسين جودة الحياة والعمل بالنسبة للعمال، وتأمين حمايتهم من الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري»، فيما أوضحت الدكتورة مريم المسافري، استشارية طب الأسرة أن الوقاية من الإنهاك الحراري تتمثل من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة، إلا أن استهتار البعض قد يعرضهم فعلياً للإنهاك الحراري وضربات الشمس، الأمر الذي يستدعي العلاج الطارئ، وقد تتلف ضربة الشمس التي تُركت دون علاج الدماغ والقلب والكلى والعضلات بشكل سريع.

فحوصات دورية

وأشار الدكتور سالم اليماحي، المدير الطبي في مستشفى الوقن، التابع لشبكة صحة، التابعة لـ«بيور هيلث» إلى أن العديد من الجهات المعنية في الدولة أطلقت حملات صحية، تهدف إلى الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض المصاحبة لموجات الحرارة في فصل الصيف، وتهدف إلى تثقيف المجتمع حول أخطار التعرض لأشعة الشمس وإجراء فحوصات دورية لصحة العمال، مؤكداً أن الحملات يجب أن تتضمن على زيارات تفقدية للعمال في مواقع عملهم لتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري، وسبل الوقاية منه.

أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية موسعة تحت شعار «السلامة في الحر 2025»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة. وتستهدف الحملة توعية 10 آلاف عامل بمخاطر العمل في الأماكن الحارة والمكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وقالت الدكتورة غوية حميد النعيمي، رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة في البلدية: «تأتي هذه المبادرة في إطار التزام بلدية العين بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية».