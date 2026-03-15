20 يوماً من الدعم والتأهيل.. «خيمة إرادة الرمضانية» تختتم موسمها الثاني

اختتم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي فعاليات مبادرة «خيمة إرادة الرمضانية» في موسمها الثاني، والتي استمرت على مدى 20 يوماً، ووفرت بيئة داعمة وآمنة للمتعافين من الإدمان، بما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وبلغ عدد المرضى الذين تمت دعوتهم للمشاركة في فعاليات الخيمة 109 مرضى، حضر منهم 67 مريضاً بنسبة التزام بلغت نحو 61 % من إجمالي المدعوين.

كما سجلت الفعاليات متوسط حضور يومي بلغ 29 مشاركاً، محققة زيادة بنسبة 26 % مقارنة بمتوسط الحضور اليومي في العام الماضي الذي بلغ 23 مشاركاً، في مؤشر يعكس تنامي إقبال المتعافين على البرامج الداعمة لمسيرة التعافي.

وجاءت المبادرة في إطار جهود المركز الرامية إلى ترسيخ نموذج متكامل لدعم المتعافين، من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات الدينية والتوعوية والتأهيلية، إلى جانب ورش عمل تخصصية وجلسات دعم نفسي وسلوكي وأنشطة مجتمعية هادفة، نفذت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة في الإمارة.

وأسهمت هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، وتعزيز مهارات التعامل مع التحديات المرتبطة بمراحل التعافي، بما يدعم استدامة النتائج الإيجابية ويحد من مخاطر الانتكاسة.

واستهدفت الخيمة المتعافين الذين أمضوا أربعة أشهر أو أكثر في رحلة التعافي، حيث شغلت برامجها الفترة من الإفطار وحتى السحور في إطار بيئة منظمة تدمج بين الدعم النفسي والتأهيل السلوكي والتفاعل المجتمعي الإيجابي.

وأكدت علياء المعمري، مدير إدارة التمريض ومدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أن خيمة إرادة الرمضانية تمثل مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في مجال دعم التعافي، وجاءت انسجاماً مع القيم الروحية والمبادئ المجتمعية التي يعززها شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أوضحت عائشة أميري، رئيس قسم التأهيل النفسي والاجتماعي بالمركز، أن رؤية خيمة إرادة تنطلق من قناعة راسخة بأن التعافي ليس مجرد التوقف عن التعاطي، بل هو رحلة إنسانية تعيد بناء الأمل وتمكن الأفراد من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع.

مسابقة

وفي إطار البرامج الإيمانية المصاحبة لفعاليات الخيمة، نُظمت مسابقة «إرادة للقرآن الكريم 2026» بمشاركة أكثر من 25 متسابقاً من أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان، حيث تنافس المشاركون في حفظ نصف جزء «عمّ» بإشراف لجنة تحكيم متخصصة وباستخدام شاشات ذكية لطرح الأسئلة، ما أضفى طابعاً تنظيمياً حديثاً وتفاعلياً على المسابقة.