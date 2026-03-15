«الهلال الأحمر» برأس الخيمة توحد الصائمين على مائدة الأسرة بتقديم 198 ألف وجبة

في مشهد إنساني لافت خلال الشهر الفضيل، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة تنفيذ مشاريعها الرمضانية بتقديم 198 ألف وجبة إفطار صائم وكسر الصيام، والتي تتجاوز مفهوم تقديم الطعام إلى ترسيخ قيم التكاتف والتراحم، عبر جمع الصائمين من مختلف الجنسيات والفئات حول مائدة إفطار واحدة تجسد معنى الأسرة الواحدة وروح العطاء التي تميز المجتمع الإماراتي.

وأكد راشد محمد الكعبي، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، أن الهيئة تنفذ برامجها لهذا العام ضمن الحملة الموسمية «رمضان عطاء مستمر»، بدعم من القيادة الرشيدة ومساندة أصحاب الأيادي البيضاء، مشيراً إلى أن حجم التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرات يعكس رسوخ ثقافة العمل الإنساني في الدولة، ويعزز فرص تجاوز المستهدفات المحددة خلال الشهر المبارك.

وأوضح الكعبي، أن مشروع إفطار الصائم يستهدف هذا العام توزيع ما يقارب 96 ألف وجبة في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في توفير وجبات يومية للصائمين في مواقع منظمة ومهيأة لاستقبالهم قبيل أذان المغرب، وسط أجواء تسودها الألفة والاحترام والتنظيم.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ كذلك مشروع كسر الصيام، الذي يستهدف توزيع نحو 102 ألف وجبة على قائدي المركبات داخل محطات تعبئة الوقود بهدف مساعدتهم على القيادة بعدم سرعة وضمان وصولهم إلى المنزل بأمان، في خطوة تعكس الحرص على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وأضاف الكعبي، لا تقتصر جهود الهلال الأحمر على تقديم الوجبات اليومية، بل تشمل أيضاً توزيع 1500 طرد غذائي ضمن مشروع المير الرمضاني، بهدف دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الفضيل، في إطار رسالة إنسانية متكاملة تعزز الاستقرار الأسري وتدعم قيم التكافل المجتمعي.

وتنتشر هذه المبادرات عبر 22 خيمة وموقع توزيع في عدد من مناطق رأس الخيمة، حيث تحولت خيام الإفطار إلى مساحة إنسانية جامعة يلتقي فيها الصائمون على مائدة واحدة، في صورة تختصر معاني التعايش والتسامح والتراحم، وتعكس صورة المجتمع الإماراتي المتماسك الذي يفتح أبوابه للجميع بروح الأسرة الواحدة.