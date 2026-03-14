«الهلال الأحمر» تطلق مبادرة «ساير.. أهلك يتريونك»

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «ساير.. أهلك يتريونك»، وهي عبارة عن رسالة محبة تحملها الهيئة مع كل وجبة إفطار «كسر الصيام» يتم تقديمها للسائقين قبل موعد الإفطار، وتهدف المبادرة الحد من حوادث السير، ليصل السائقون إلى عائلاتهم بسلام وأمان.

إضافة إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الإنساني، وتعزيز روح التضامن المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، وحرص الهيئة في الوقت ذاته على دعم المبادرات التطوعية التي تسهم في خدمة المجتمع وإيصال رسائل الرحمة والتراحم التي يجسدها الشهر الفضيل.

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن نقاط التوزيع المنتشرة في العاصمة أبوظبي، أشرف مركز أبوظبي التابع للهلال الأحمر الإماراتي على مبادرة توزيع وجبات «كسر الصيام» عند تقاطع الإشارة الضوئية في كورنيش أبوظبي.

وذلك في لفتة تعكس روح التعاون والتكافل المجتمعي، وتهدف للتسهيل على السائقين وقت الغروب والحد من الحوادث المرورية.وضمن مركز الهيئة بإمارة دبي يتم توزيع يومياً ما يقارب 15750 صندوق كسر صيام على أكثر من 16 موقعاً مختلفاً في إمارة دبي.

كما نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وضمن مبادرة «ساير.. أهلك يتريونك»، بمركزها في إمارة الشارقة توزيع وجبات خفيفة على المارة قبيل أذان المغرب أمام حديقة حزام الأخضر. وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من متطوعي الهيئة، الذين حرصوا على تقديم الوجبات بروح إنسانية تعكس قيم التكافل والعطاء .

ونظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركزها في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين مبادرة «ساير.. أهلك يتريونك» على مرتادي الطريق، في أجواء يسودها التعاون وروح العطاء، والمسؤولية الإنسانية، وترسيخ مفهوم التلاحم. ونفذ مركز الظفرة مبادرة كسر الصيام في أكثر من 21 موقعاً على مستوى المنطقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات.