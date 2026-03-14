بريق الذهب يعكس فرحة الناس بقرب العيد

يحرص المواطنون والمقيمون على شراء الذهب خلال المناسبات السعيدة، حيث تشهد أسواق الذهب والمجوهرات طرح وعرض العديد من التشكيلات والتصاميم الجديدة والجميلة، التي تلفت الأنظار ببريقها الذي يعكس فرحة الناس بقرب حلول أيام العيد.

فاطمة العليلي

وقالت فاطمة طارش العليلي: يشهد موسم عيد الفطر السعيد إقبالاً متزايداً على شراء الذهب، لأنه فعلياً يعكس فرحة العيد، وفي المقابل تحرص المواطنات على شرائه والتزين به. إضافة إلى مكاسبه المعنوية فإنه يحتفظ بقيمته التي تزيد مع الأيام.

ولفتت إلى أن المشغولات الذهبية التراثية الإماراتية تحظى بإقبال كبير لدى الإماراتيات تحديداً للتحلي بها في مناسبات الأعياد، والتي تشمل أنواعاً عديدة ومميزة من التصاميم التراثية مثل المرتعشة والمريه والخناقي والسيتمي، وغير ذلك.

وأوضحت زينب صابر سعد، أن الشابات والسيدات لا يفوتن على أنفسهن فرصة شراء الذهب والمجوهرات قبل الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر السعيد، مؤكدة أنه لا يغيب الذهب في العيد.

فتحية صابـر

فيما أشارت الدكتورة فتحية صابر توفيق إلى أن للذهب دوراً كبيراً ومهماً في حياة المرأة، حيث ارتبط بصورتها وذوقها، حيث يستخدم للزينة، كما يعد استثماراً آمناً ومرغوباً، فهو كما يقال عنه «زينة وخزينة».

وأضافت: يفضل النساء شراء الذهب للتزين به في أيام عيد الفطر السعيد، كون العروض الموجودة قبل العيد قد تناسب البعض، والأسعار أيضاً قد تكون في المتناول، كما أن تتعدد محلات الذهب والمجوهرات مع كثرة العروض والأسعار المناسبة تشجع العديد من الناس لشراء الذهب.

منى المهيري

وأوضحت منى بن شيبان المهيري أن المرأة الإماراتية تتميز خلال العيد بتزيين نفسها باستخدامها للذهب والمجوهرات التي تضفي لمسة راقية وأنيقة على إطلالتها، موضحة أن أسواق الذهب والمجوهرات تشهد حالياً طلباً متبايناً على المشغولات.

وأضافت: عند شراء الذهب للزينة، تعتبره النساء وسيلة لادخار المبالغ التي لا يحتجن إليها في وقت قريب، لأن الذهب يحتاج إلى وقت ليرتفع سعره، وبيعه سريعاً بعد شرائه يؤدي إلى خسائر.

وأكد خالد عبدالحافظ اليافعي، مالك محل ذهب في منطقة العين أن أسواق الذهب شهدت انتعاشاً في مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات، وذلك تزامناً مع عيد الفطر السعيد.