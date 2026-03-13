مجلس ضاحية الخالدية يوزع بطاقات مشتريات

أطلق مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة، التابع لدائرة شؤون الضواحي، مبادرته المجتمعية السنوية «منكم وإليكم»، وذلك للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية، بهدف دعم الأسر القاطنة في الضاحية.

وتضمنت المبادرة توزيع بطاقات مشتريات بما يتيح للمستفيدين شراء المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية من جمعية الشارقة التعاونية، بما يلبي متطلبات أسرهم اليومية خلال شهر رمضان.

وتأتي مبادرة «منكم وإليكم» ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية والإنسانية التي يحرص مجلس ضاحية الخالدية على تنفيذها بشكل مستمر، في إطار دوره الرامي إلى تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل بين أهالي الضاحية، إلى جانب تقدير الدور الذي يقوم به أئمة المساجد في خدمة بيوت الله وتوجيه أفراد المجتمع.

وأكد خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، أن المبادرة تعكس حرص المجلس على دعم الأسر وتعزيز روح التعاون والتكافل المجتمعي، مشيراً إلى أن تخصيص بطاقات المشتريات يهدف إلى تمكين المستفيدين من شراء احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن هذه المبادرات تجسد النهج الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه إمارة الشارقة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز دور مجالس الضواحي وتفعيل حضورها المجتمعي في خدمة أهالي الضواحي والوقوف إلى جانبهم.