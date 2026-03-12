إقبال على الملابس وتجهيزات الضيافة ينعش الأسواق

تشهد الأسواق ومراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة حركة نشطة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

حيث يتزايد إقبال المستهلكين على شراء مستلزمات العيد التي تتنوع بين الملابس الجديدة، والحلويات التقليدية، والمكسرات، إضافة إلى تجهيزات الضيافة التي تحرص العائلات على توفيرها لاستقبال الأقارب والأصدقاء خلال أيام العيد.

أحمد أهلي

وأكد أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أن المؤسسة وضعت خطة رقابية مكثفة مع اقتراب عيد الفطر لمتابعة حركة الأسواق وضمان التزام منافذ البيع بالأسعار المعلنة والضوابط المنظمة للعروض الترويجية.

حسن سليم

وقال حسن سليم، صاحب عدد من المحامص، إن الأسواق تشهد خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في الطلب على العديد من السلع المرتبطة بموسم العيد، خصوصاً الحلويات والمكسرات والشوكولاته، إلى جانب القهوة العربية والتمور التي تعد من أبرز عناصر الضيافة في البيوت الإماراتية.

وأوضح أن منافذ البيع حرصت على الاستعداد المبكر لهذا الموسم من خلال توفير كميات كافية من السلع الأساسية والمنتجات الأكثر طلباً، إضافة إلى إطلاق عروض ترويجية وخصومات على عدد من المنتجات، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين.

وأكد عمرو سعد، صاحب عدد من المتاجر لبيع الملابس، أن الملابس تعد من أكثر المشتريات التي يقبل عليها المستهلكون قبل العيد، لاسيما ملابس الأطفال التي تحظى باهتمام كبير من قبل الأسر.

وأشار إلى أن المتاجر تشهد حركة نشطة خلال الأيام الأخيرة من رمضان، حيث تتزايد أعداد المتسوقين الباحثين عن العروض المناسبة، مؤكداً أن العديد من المتاجر تقدم خصومات موسمية لجذب المتسوقين وتوفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات.

جوانب عميقة

شافع النيادي

وأوضح الدكتور شافع النيادي خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، أن شراء مستلزمات العيد لا يقتصر على كونه سلوكاً استهلاكياً، بل يرتبط بجوانب اجتماعية وثقافية عميقة في المجتمع.

مشيراً إلى أن تجهيز المنازل لاستقبال الضيوف وشراء الحلويات والملابس الجديدة يمثلان جزءاً من الطقوس الاجتماعية التي تعزز الشعور بالفرح والاحتفال.

أحمد عرفات

وأشار الخبير الاقتصادي أحمد عرفات، إلى أن مواسم الأعياد تشهد عادة ارتفاعاً في معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ما يسهم في تنشيط حركة الأسواق وقطاع التجزئة.

وأضاف أن التخطيط المسبق لمشتريات العيد ووضع ميزانية محددة يساعدان الأسر على تلبية احتياجاتها دون الوقوع في الإنفاق المفرط، مشيراً إلى أن الاعتدال في الاستهلاك يمثل سلوكاً اقتصادياً صحياً يحقق التوازن بين الاستمتاع بأجواء العيد والمحافظة على الاستقرار المالي للأسرة.