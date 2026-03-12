بلدية الحمرية تعزز روح التكافل في الشارقة

تواصل بلدية الحمرية خلال شهر رمضان المبارك تنفيذ مبادرتها المجتمعية «إفطار صائم» بالشارقة، التي اعتادت تنظيمها سنوياً في إطار حرصها على تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وترسيخ معاني العطاء التي يتميز بها المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل.

وتشهد المبادرة مشاركة كوادر البلدية في توزيع وجبات الإفطار على العمال ومستخدمي الطريق في عدد من المواقع الحيوية بمدينة الحمرية، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة عمالية وحركة مرورية.

وذلك قبيل موعد أذان المغرب، في صورة إنسانية تعكس روح التعاون والتكاتف المجتمعي.

وتعمل فرق البلدية المشاركة على إيصال وجبات الإفطار إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال تنظيم عمليات التوزيع في مواقع عدة، بما يسهم في نشر ثقافة العطاء.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن مبادرة «إفطار صائم» تعد من المبادرات المجتمعية التي تحرص البلدية على تنفيذها كل عام، انطلاقاً من مسؤوليتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتراحم.

وأوضح أن شهر رمضان يمثل فرصة متجددة لتعزيز العمل الإنساني وترسيخ ثقافة البذل والعطاء.

مشيراً إلى أن البلدية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم الفئات العاملة ومستخدمي الطريق، ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل.

وأضاف أن المبادرة تحظى بتفاعل كبير من المستفيدين الذين يعبرون عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكداً أن استمرارها يعكس التزام بلدية الحمرية بدورها المجتمعي وحرصها على الإسهام في تعزيز التلاحم المجتمعي.