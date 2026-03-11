«الهلال الأحمر» توسع مبادرات توزيع وجبات الإفطار الرمضانية في الدولة

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادراتها الإنسانية، خلال شهر رمضان المبارك، عبر توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مختلف إمارات الدولة.

وتعد مبادرة توزيع الوجبات الرمضانية للأفراد والمركبات امتداداً للرسالة الإنسانية للهيئة، حيث تستقبل أكثر من 180 نقطة توزيع تابعة للهلال الأحمر نحو 50 ألف صائم يومياً في مختلف أنحاء الدولة.

وفي هذا السياق خصص مركز أبوظبي ثلاث نقاط رئيسية لتوزيع وجبات الإفطار لسائقي المركبات والدراجات، بواقع 500 وجبة يومياً في كل موقع، كما نفذ المركز مبادرة «فطوركم علينا»، التي تستهدف الكوادر المناوبة في المستشفيات والموجودين في صالات الانتظار بأقسام الطوارئ مع اقتراب وقت الإفطار.

كما شهدت منطقة العين تنفيذ مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار على العاملين الذين يواصلون أداء مهامهم خلال وقت الإفطار، وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة.

وفي دبي وزع مركز الهيئة 1200 وجبة إفطار في مسجد الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم، بمكرمة من الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، إضافة إلى توزيع وجبات الإفطار في عدد من المساجد والمواقع الأخرى في الإمارة.

أما في رأس الخيمة فقد نظم مركز الهيئة، بالتعاون مع مستشفى صقر مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار على زوار قسم الطوارئ والحوادث، كما يواصل المركز تنفيذ مشروع إفطار صائم في عدد من المواقع والخيم الرمضانية، حيث يتم توزيع نحو 3000 وجبة يومياً.

وفي عجمان نفذ مركز الهيئة مبادرة لتوزيع 1200 وجبة إفطار في مسجد مصلى العيد، بالتزامن مع تقديم فحوصات طبية للمستفيدين، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وصيدلية مكة، بمشاركة عدد من المتطوعين.

كما نفذ مركز الشارقة مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار في موقع حديقة الصجعة، فيما بادر مركز أم القيوين بتوزيع وجبات الإفطار على الكوادر الطبية، وخط الدفاع الأول في مستشفى أم القيوين. وفي منطقة الظفرة تم توزيع وجبات الإفطار على عمال مصنع الفوعة للتمور بمدينة المرفأ.