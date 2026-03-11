«بازارات العيد» في الشارقة تدعم الأسر المنتجة

تشهد إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً في إقامة المعارض والبازارات التي تفتح أبوابها للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، في مشهد يعكس روح التكافل المجتمعي ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

وتحرص العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية في الإمارة على تنظيم هذه الفعاليات الموسمية، حيث توفر منصات مناسبة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها المتنوعة أمام الجمهور، وخاصة خلال فترة العيد التي تشهد إقبالاً كبيراً على التسوق وشراء الهدايا والمستلزمات.

وتتنوع المنتجات التي تقدمها الأسر المشاركة بين المأكولات الشعبية والحلويات التراثية، إلى جانب العطور والبخور والملابس والمشغولات اليدوية، وهو ما يمنح الزوار فرصة للتعرف إلى إبداعات محلية تحمل طابعاً تراثياً وثقافياً مميزاً.

ولا تقتصر أهمية هذه المعارض والبازارات على الجانب التسويقي فقط، بل تمثل فرصة حقيقية للأسر المنتجة لتحقيق دخل مادي يسهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية، كما تساعد هذه المشاركات على اكتساب الخبرة في مجال التسويق والتعامل مع الجمهور وتطوير المشاريع المنزلية.

ويؤكد عدد من المشاركين أن الدعم الذي تقدمه المؤسسات والدوائر في الإمارة، من خلال توفير المساحات وتنظيم الفعاليات، يشكل حافزاً مهماً لاستمرار هذه المشاريع ونموها، وخاصة مع تزايد الاهتمام بمنتجات الأسر المنتجة وتشجيع المجتمع على دعمها.

كما تسهم هذه الفعاليات في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق خلال فترة العيد، حيث تستقطب العائلات والزوار الباحثين عن منتجات مميزة وهدايا ذات طابع محلي، ما يعزز من حيوية السوق ويخلق فرصاً اقتصادية واجتماعية متعددة.

وتبقى معارض وبازارات العيد في الشارقة نموذجاً لنجاح المبادرات المجتمعية التي تجمع بين دعم الأسر المنتجة والحفاظ على الموروث الشعبي، إلى جانب دورها في تحريك عجلة السوق وإضفاء أجواء من الفرح والحيوية خلال أيام العيد.